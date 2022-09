Domar a la Corte, clara pulsión autoritaria

Airado el Ejecutivo porque la Suprema Corte aún prepara proyecto que eventualmente revisaría la prisión preventiva oficiosa, mando a Morena a presentar una iniciativa para impedir que la Corte desempeñas su rol de Tribunal Constitucional.

Se aferra el Gobierno de la República a la prisión preventiva oficiosa porque le permite disimular las incapacidades del ministerio pública para la investigación y para reunir pruebas sólidas para presentarlas ante un tribunal-

La iniciativa es una amenaza directa a la constitucional separación de Poderes, cada más incómoda para Palacio Nacional, con lo cual cada día perfila las peligrosas pulsiones autoritarias en el seno de “la revolución de las conciencias”.

Nueva política de seguridad, ojos que no ven

Se empieza a convertir en rutina para el Gobierno de la República descalificar como “amarillistas y escandalosos” a los medios que informan de balaceras, a veces entre criminales, a veces entre policías y soldados con criminales.

El oficialismo acusa a los medios de información de favorecer a sus adversarios políticos al publicar o transmiten notas sobre el pánico entre la población, aunque por las balaceras la autoridad local pida a los ciudadanos quedarse en casa.

Esa parece ser una nueva faceta de la política de seguridad, la negación de la gravedad de la situación en tantas ciudades de la República, con la premisa del viejo refrán: “ojos que no ven, corazón que no siente”.

Sin diálogo político, ¿qué sigue?

Las estridentes y maniqueas narrativas partidistas son normales en las democracias, pintar al adversario como imbécil o ladrón, pero la democracia implica también disposición a dialogar y ceder algo para llegar a acuerdos por el bien común.

El diálogo político se dificulta cuando el oficialismo tiene de sí mismo una imagen bíblica – soy la verdad y la vida-, y descalifica como “conservador”, “reaccionario” y “corrupto” todo punto de vista distinto al suyo.

La transición democrática, tarea de muchos, empezó hace ya casi 30 años, no empezó en 2018, como afirma Morena. El diálogo político la hizo posible. Si lo cancelan desde el Poder, ¿qué sigue?

NOTAS EN REMOLINO

Acechante, el titular de Gobernación Adán Augusto López acudió al Senado para asegurarse que la bancada de Morena respeta la línea recibida de Palacio Nacional... Los que no gozan ni de tantita confianza de sus coordinadores son los diputados de Morena, Tuvieron que confinarlos en hoteles cercanos a San Lázaro para asegurar su asistencia a las votaciones de hoy de la iniciativa de ampliar cinco años el rol militar en la seguridad pública... Respeto a la voluntad de los mexiquenses en las urnas el próximo año pidió el gobernador Alfredo del Mazo... Se rompió la alianza, dice Marko Cortez y desde el Zócalo se escuchó una voz que dice: “Yes, make my day”... El INE defiende la existencia de las OPLE, como expresión de federalismo... Alejandro Encinas empeñado en ofender a Sedena. A sabiendas de que a cuatro décadas no hallarán nada, logró que los activistas que hoy son “investigadores, visiten el Campo Militar número uno... Desde la distancia de principios del siglo 20, la escritora y periodista española Emilia Pardo Bazán dejó esta advertencia: “Es absurdo que un pueblo cifre sus esperanzas de redención y ventura en formas de gobierno que desconoce” ...