Aunque el desplome del precio del petróleo, dicen los que saben, sólo refleja la circunstancia del mercado petrolero, circunstancia adversa por la parálisis económica por la pandemia, es otro aviso de cómo ha cambiado la realidad.

Está el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en una encrucijada, el cruce de caminos que, como se ha dicho aquí, decidirá el futuro de ésta y la siguiente generación.

Hay muchas señales, como las precedentes a otras crisis, pero, a diferencia de la bíblica escritura en la pared, ésta sí la interpretan muchos, especialmente en Palacio Nacional, pero todos se preguntan: ¿le decimos al presidente?

CDMX: empresarios irresponsables

Como lo definió el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, la jefa de gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum, sabe que ella es la autoridad sanitaria en la capital de la República y no espera ya señales de nadie.

Presionada por la realidad de que 34% de la capacidad hospitalaria de CDMX la ocupan pacientes con Covid-19, está dispuesta a tomar las medidas que sean necesarias para que aquí esté bajo control la pandemia.

Por lo pronto, calificó como irresponsables a los empresarios que hacen campaña para retomar la actividad económica cuando, como advirtió, estamos en el umbral de la fase más acelerada de contagios.

Estados: no habrá diálogo directo

Sólo alguien con optimismo irreal puede esperar que a corto plazo haya un diálogo entre los gobiernos de los estados y el gobierno federal. Ésa es la conclusión más clara de la mañanera de ayer.

Por alguna razón, el presidente López Obrador considera que la actitud rijosa de los gobernadores no es la mejor para una reunión, sobre todo cuando el inquilino de palacio sabe que le van a pedir dinero.

Ayer advirtió a los gobernadores que, en lugar de pedir más recursos, deben ajustar sus presupuestos, recortar gastos, mediante el mágico expediente de gastar menos sin despedir personal. Como sea, la receta fue hacer más con menos.

Notas en remolino

Podría haber sido una alucinación la ampliación de la contingencia sanitaria hasta el 30 de mayo o antes en algunas regiones. A cinco días de anunciado no se ha publicado en el diario oficial. Quizá con tanto trabajo se les olvidó... Decía Carlos Ramírez Marín que la sesión fast track del Senado convocada por Ricardo Monreal para aprobar la Ley de Amnistía fue poco elegante. No, fue un deja vú. Nunca será elegante que a la oposición la arrollen con una aplanadora... Por cierto, amnistía hueca, pues la mayoría de los reclusos es del fuero común, no sujetos, por lo tanto, a una ley federal. Bueno, pero ésas son minucias para la 4T... ¿Quién autorizó a Ricardo Rodríguez del instituto de largo y demagógico nombre a convocar a una subasta en Los Pinos para el próximo 3 de mayo? Les digo, ya extrañamos al gabinete de Fox... Asegúrese de haber sido censado el año pasado por “los servidores de la nación”. Si no, ni se acerque a solicitar uno de los créditos para pequeños empresarios...