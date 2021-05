El desastre generado a partir de la destruida estructura de compras de insumos para salud con el consecuente desabasto de fármacos que acumula ya dos años, ha orillado a las familias mexicanas a comprar de su bolsillo los medicamentos para que sus familiares enfermos no interrumpan sus tratamientos.

Están recurriendo al mercado privado, pero en la búsqueda de fármacos a bajo costo caen en el mercado informal de medicamentos (en internet, tianguis o “santuarios” ilegales) donde encuentran precios ostensiblemente menores que en establecimientos que sí cumplen con la normatividad, pero con un muy elevado riesgo de que en lugar de beneficiarles les hagan daño a su salud.

En lo que va del 2021, la Cofepris ha emitido 4 alertas sanitarias por robo de medicamentos y 6 por falsificación Recuérdese que en sólo 2 semanas se robaron vacunas antiinfluenza del IMSS y 38,000 cajas de fármacos especializados incluidos oncológicos del almacén de Novag Infancia.

Es claro que ante el desorden y las restricciones económicas está creciendo el mercado de medicamentos apócrifos que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas que los consumen, afectando indirectamente a la industria establecida y al Erario.

Una iniciativa de reforma del grupo parlamentario anticorrupción del Partido Acción Nacional (PAN) presentada ayer a la Comisión Permanente y que hoy es incluida en la Gaceta Parlamentaria, expone el problema con claridad.

Describen que este mercado ilegal en México incluye fármacos adulterados, falsificados, contaminados o caducos, pero también proviene de muestras médicas ilegales, robo hormiga en instituciones públicas de salud, así como robo a transportistas. Igual contribuye el robo en farmacias, hospitales y consultorios, así como en centros de producción y distribución.

Los legisladores mencionan que conforme el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo al sector farmacéutico representó 5% del total de este delito en el tercer trimestre de 2020, con 250 robos relacionados a productos farmacéuticos, un incremento de 82.5% respecto al periodo anterior.

Y citan a la Fiscalía General de la República con datos de que el robo a la industria farmacéutica y su venta ilegal ha registrado aumentos importantes desde 2007 con más de 50,000 denuncias.

“La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) señala que alrededor de 8 millones de personas consumen medicamentos robados, que en ocasiones están caducos, por lo que significan un riesgo para la salud; estima que el valor total del mercado negro de fármacos en el país puede ir de 650 a 1,500 millones de dólares al año”, detalla el documento.

Por este volumen, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica a México en el sexto lugar en la venta ilegal de medicamentos, por debajo de China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil.

En este contexto y dado que la legislación vigente contempla sanciones que no desincentivan las conductas ilícitas en este mercado, el grupo parlamentario panista propone en su iniciativa reformar el artículo 464 TER de la Ley General de Salud, con penas más severas para todos esos delitos “buscando garantizar el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, que cumplan con el registro sanitario correspondiente y con buenas prácticas de fabricación, en beneficio de la salud y la vida de quienes enfrentan alguna enfermedad”.

Las entidades federativas donde más se ofrecen medicamentos ilegales, conforme el documento del grupo parlamentario del PAN, son Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León y Ciudad de México.

Entre los medicamentos apócrifos que más circulan, señala, se encuentran tratamientos contra cáncer, VIH, paludismo, osteoporosis, diabetes, hipertensión, colesterol, males cardiovasculares u obesidad. También para Alzheimer, disfunción eréctil, asma, antibióticos, productos antisicóticos, esteroides, antiinflamatorios, analgésicos, hormonas y vitaminas.

UNOPS arranca adjudicaciones

Sobre la mega licitación internacional esperada, nos reportan que ayer UNOPS ya empezó a enviar a los oferentes ganadores el aviso de las partidas que les serán asignadas, pero no pocos se quejaban de que estaba habiendo un notorio desorden y errores. Por ejemplo a algunos laboratorios les llegaron adjudicaciones de lotes de productos donde no participaron, es decir que ganaron en claves que no ofertaron...

Se espera que el organismo de Naciones Unidas que realiza esta licitación para México esté finalmente informando este jueves sobre el fallo de toda la operación.

AZ y CMH, aliados en tour de pruebas diagnósticas cardiometabólicas

Una buena alianza la de AstraZéneca con el Consorcio Hospitalario Mexicano (CMH) para sensibilizar a la población sobre la importancia de diagnosticar y tratar oportunamente las enfermedades cardio-renales-vasculares y la diabetes, enfermedades que entre una y otra facilitan la aparición y progresión de las demás, pero todas son prevenibles. AZ y CMH arrancaron esta semana una gira por 21 ciudades ofreciendo perfil de grasas y pruebas glucosa, de presión arterial, creatinina y albúmina a lo largo de varios estados de la República, apoyados por cadenas como Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides y Farmacias Roma. Para seguimiento adecuado de los resultados de las pruebas, el CMH ofrecerá descuentos de un listado de médicos generales, internistas, endocrinólogos y cardiólogos en las sedes del tour.

Murió Mauricio de María, promotor de la farmacéutica nacional

El primer programa de fomento y regulación de la industria farmacéutica mexicana fue desarrollado e impulsado en los 80s por el entonces subsecretario de Industria Mauricio de María, en los tiempos de la Secofi. Fue en coordinación con la Secretaría de Salud encabezada entonces por el Dr Guillermo Soberón, cuando se detonó la producción local de medicamentos y sus ingredientes activos en México a través de incentivos financieros, fiscales y comerciales. Y el mismo Mauricio de María lo explicó claramente en un artículo publicado en El Financiero en octubre pasado, donde hace reflexiones muy oportunas para lo que vivimos hoy. Nuestras sinceras condolencias para su familia y amigos por su lamentable partida ayer.

