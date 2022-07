Banxico debilitado en su credibilidad de política monetaria, Estados Unidos en vías de recesión, y las autoridades mexicanas debilitando la relación con el país del norte. Vaya combinación.

Dos temas que siempre han sido pilares en los momentos más álgidos de la economía mexicana, hoy se ven desdibujados, e incluso para analistas y autoridades, debilitados.

En cuanto a Banxico se refiere. Su credibilidad se ha puesto en disyuntiva, nos dice Francisco Gutiérrez, socio director de Inteligencia Económica. No es para menos si consideramos aspectos como el cambiado de la Junta de Gobierno, la falta de experiencia de la presidenta de la Junta De Gobierno, Victoria Rodríguez Ceja, en política monetaria y en operación del sistema financiero.

Aunado a ello, la política monetaria en nuestro país es mucho menos efectiva, la intermediación financiera es relativamente baja como proporción del PIB, comparado con el crédito vs el PIB está en 45%, mientras que en países como Canadá y EU está en 150 o 200%, lo que significa que cada vez que la política monetaria a través del instrumento de la tasa de interés mueve su tasa, el impacto es en menor proporción y los beneficios para un país son en el mismo nivel.

Es cierto que los Bancos Centrales de muchos países están entrando tímidos y tarde porque la inflación ha sido muy virulenta, pero, aunado a ello, en México la inflación tiene muchos componentes, donde la indiscreción de la relación entre el Gobierno Federal y Banxico ha generado una pérdida de credibilidad en el manejo de la política monetaria.

O cómo explicar que Banco de México en su último informe revisó su expectativa de inflación de 8.5 a 10.5, un error de pronóstico enorme, que lo hace perder credibilidad, y deja al mercado sin pronósticos serios para hacer proyecciones de mediano y corto plazo.

Si a ello le sumamos que en México tenemos problemas de finanzas públicas, dice Francisco Gutiérrez, dado el terrible desperdicio de impuestos en gasto, vía clientela electoral, ni las remesas que vienen creciendo serán el mejor aliado.

Por el contrario, al tener crecimiento del 100%, y pasar de representar 25 mil millones de dólares a 55 mil millones de dólares, se vuelve un tema inexplicable, donde la ilegalidad se vuelve perceptible y peligrosa para la economía mexicana.

Y para rematar, Estados Unidos prevé una recesión que sin lugar a duda pegará en la economía mexicana.

Con una inflación arriba del 8.5% en el vecino país, no es para menos. La dependencia de la economía mexicana hacia el vecino país ahora jugará en contra. México no ha tomado las mejores decisiones para atraer inversión, y no está generando mayores fuentes de empleo o entrada de capital.

Incluso, para Larry Rubin, presidente de la sociedad norteamericana en México, en tierra nacional se han venido tomando decisiones que afectan la estabilidad económica, como ha sido; la de no participar en la Cumbre de las Américas, apoyar países que no son democracias, y seguir tambaleando la certidumbre en temas por demás importantes, como es el caso de la energía.

Y, aunque México posee elementos que lo siguen haciendo atractivo, la relación con el vecino país del norte data de 200 años, y no depende de un Gobierno Federal, las empresas norteamericanas ya voltean a ver a Canadá como un país atractivo de frente a la estabilidad, los avances en energía y la certeza jurídica que ofrece. ¿Será que en México se quieran redireccionar las cosas? O ni así.