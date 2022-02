En tiempos convulsos se conoce el verdadero rostro y esencia de muchos líderes. Hay quienes buscan mediar, negociar y apagar el fuego y quienes apovechan el conflicto para sacar ventaja personal echándole más leña aunque terminen quemando y afectando a muchos más.

El conflicto entre Ucrania y Rusia aún puede escalar más y eso no le conviene a nadie, ni siquiera a quienes consideran que pueden ganar. Así como el buen ejemplo inspira, también el mal ejemplo puede arrastrar a peores escenarios.

En medio de la preocupación que genera la escalada de este conflicto, Donald Trump elogió a Vladimir Putin en una entrevista publicada el 22 de febrero en “The Buck Sexton Show”:

“BUCK: Señor presidente, en las últimas 24 horas sabemos que Rusia ha dicho que está reconociendo dos regiones separatistas de Ucrania, y ahora la Casa Blanca está diciendo que es una "invasión". Esa es una palabra fuerte. ¿Qué salió mal aquí? ¿Qué ha hecho el actual ocupante de la Oficina Oval que podría haber hecho de otra manera?”

“PRESIDENTE TRUMP: Bueno, lo que salió mal fue una elección amañada y lo que salió mal es un candidato que no debería estar allí y un hombre que no tiene idea de lo que está haciendo. Entré ayer y había una pantalla de televisión y dije: "Esto es genial". Putin declara independiente una gran parte de Ucrania. Oh, eso es maravilloso.”

“Entonces, Putin está diciendo: "Es independiente" una gran parte de Ucrania. Dije: "¿Qué tan inteligente es eso?" Y él va a entrar y ser un pacificador. Esa es la fuerza de mantenimiento de paz más potente... Podríamos usar eso en nuestra frontera sur. Esa es la fuerza de paz más potente que he visto. Había más tanques del ejército de los que he visto nunca. Mantendrán la paz muy bien. Piénsalo. Aquí hay un tipo que es muy inteligente... Lo conozco muy bien. Muy muy bien.”

Con estas palabras, Trump no sólo aprovecha la coyuntura para atacar a su gran adversario político sino que elogia la estrategia de una intervención que es condenada por los aliados de Estados Unidos, la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU y múltiples gobiernos, organismos e instituciones que alertan sobre el peligro y las consecuencias de una guerra.

Resulta muy preocupante que, tomando como referente a Putin, incluso se atreva a ir más allá de los elogios sugiriendo que, en aras de mantener la “paz”, podrían usar la misma estrategia en la “frontera sur” osea, con México.

Cuando se le preguntó si podía ver a Biden llevando a Estados Unidos a un conflicto militar con respecto a Ucrania, Trump insistió que el único lugar al que el presidente número 46 debería enviar tropas es a la frontera sur. Hay quienes interpretan esto como un gesto positivo (incluso humanitario) y otros como una amenaza.

La realidad es que México es y será siempre atractivo para muchos intereses. Sirvan las palabras de Trump para volver a dimensionar la relavancia de México en el tablero geopolítico. Recordé a una querida maestra que siempre repetía: “el lenguaje no es inocente” y por eso creo que estas palabras no deben tomarse a la ligera.

Además de su riqueza extraordinaria y por su ubicación estratégica, México puede ser epicentro de disuptas entre grandes potencias. Cuidado cuando el uso del lenguaje es tan ambiguo que se presta a interpretaciones desafortunadas, capaces de provocar efectos no previstos y tener consecuencias inesperadas.

Ojalá que Ucrania no se convierta en escenario de una guerra cuyo impacto sería desastroso en un mundo que apenas empieza a recuperarse de la pandemia. Ojalá que México tampoco se preste a ser un “pretexto” para complacer caprichos de otra naturaleza. Ningún país merece ser invadido por otro y el riesgo siempre empieza con una narrativa capaz de justificar cualquier atrocidad.

*El autor es presidente Fundador del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora A.C. (IPEA). Primer Think Tank de jóvenes mexicanos y de Un millón de jóvenes por México.

aregil@ipea.institute

Twitter: @armando_regil