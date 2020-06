A propósito de la contingencia que enfrentamos en México y en el mundo, quiero compartir con mis amables lectores cuatro mensajes, con sinceridad y respeto.

Premisas que guían mis pensamientos:

El maldito virus jamás va a desaparecer y nadie sabe cuándo habrá una vacuna o cura.

Enfrentamos una incertidumbre nunca antes vista y sé que el miedo está presente en gran parte de los hogares. Entiendo sinceramente el miedo a lo desconocido, a contraer una enfermedad para la cual aún no hay vacuna ni tratamiento (y quién sabe cuándo las habrá).

Tenemos que aprender a coexistir con el virus. Es un riesgo más que nos presenta la vida. Estoy convencido de que lo responsable es sumar y construir una solución adecuada para nuestro país. Respeto las voces que piensan de manera distinta y espero que respeten mi derecho a opinar y diferir de ellas.

Somos millones de personas las que queremos seguir con nuestras actividades, eligiendo con libertad lo que nos conviene y aceptando el riesgo natural de vivir en un entorno incierto.

Mensaje al que está en cuarentena con miedo al virus:

Respetamos tu decisión y tu derecho a quedarte en casa, pero pedimos que tú respetes nuestro derecho a salir y vivir como queremos. Nosotros pensamos que el mundo cambió y no es momento de lamentarse, sino de adaptarse a esta nueva circunstancia, te pido que respetes nuestros esfuerzos por adaptarnos y continuar activos.

Al aislarte, tú tienes la tranquilidad de no pescar el virus, pero ¿por qué insistes en obligar a los demás a hacer lo mismo que tú? ¿Qué ganas forzando a los demás a actuar como tú lo haces? Te pedimos no ser intransigente con quienes pensamos diferente y también a respetar nuestro derecho a pensar y actuar de manera distinta.

En estos momentos es importante que prevalezca la razón sobre el miedo; y nosotros no queremos permitir que éste sea el impulsor de nuestras decisiones. Tú, que tienes los medios para quedarte en casa por tiempo indefinido, perteneces a una muy pequeña minoría privilegiada. No se vale imponerle tu visión a los demás desde un cómodo sillón. Practica la bondad hacia los más necesitados.

Por otra parte, te sugerimos evaluar tu grado de riesgo con objetividad, con calma, y actuar en consecuencia. ¡Ánimo! La inmensa mayoría tiene un riesgo bajísimo de morir por este virus.

Mensaje a los miembros del Consejo De Salubridad:

¡No se confundan! No hagan más reglas. ¡Ya no necesitamos más reglas! Necesitamos más libertad para elegir lo que nos conviene.

¡Déjenos decidir! no impongan su visión autoritaria. Ya no nos “ayuden” más!

Los cierres y el aislamiento le han causado enorme daño a nuestra precaria economía.

¡Solo permitan que el pueblo trabaje y se gane la vida!

Vienen tiempos difíciles y necesitamos pensar con claridad y actuar rápido, tomar decisiones objetivas que nos ayuden a generar bienestar para nuestra gente ante esta circunstancia tan complicada; pedimos que no interfieran y lo hagan más difícil. ¡Mucho ayuda el que no estorba!

Consideren que muchos países han enfrentado el virus sin cerrar la economía. Eso también lo podemos hacer nosotros.

Sugerir lineamientos para enfrentar la enfermedad está bien; usar la amenaza y la fuerza pública para imponerlos, no. ¡Déjenos vivir en paz!

Dejen de sembrar pánico y miedo con sus campañas masivas de publicidad. Parece que desean tener al ciudadano en estado catatónico para que no pueda pensar y actuar por cuenta propia.

¿Acaso es esa una visión democrática?

Mensaje al servidor público:

Nos urge su apoyo, pero para cuidarnos de los criminales. El Estado debe tener el monopolio del uso de la fuerza y debe apoyar a los débiles, a todos los que no se pueden defender por sí solos.

De nuevo, no necesitamos más reglas, solo pedimos que se cumplan las que ya existen. Mucho agradeceremos que se enfoquen en defendernos de los criminales y vándalos que azotan nuestras vidas y propiedades. ¡Ellos nos preocupan más que el virus!

Los criminales y vándalos son los verdaderos enemigos públicos, los violentos y los que oponen resistencia. No son civilizados como la mayoría del pueblo. No es correcto amenazar con la fuerza pública a quienes solo queremos continuar con nuestras vidas. Mucho agradeceremos que apoyen a los más débiles y que controlen y castiguen a los violentos. ¡Ese es el fin esencial del servicio público!

Mensaje a quienes están de acuerdo con estos pensamientos:

Comparte tu manera de pensar con tus familiares y amigos. Explica que la vida siempre conlleva riesgos y que, a pesar de todo, debemos continuar viviendo con valentía. Nos tocó vivir una pandemia que no es mortal, pero lo que sí es mortal es dejar de vivir para no morir. Piensa en el gravísimo daño económico que te está causando a ti, y a todos, no poder trabajar para ganarse la vida, como siempre se ha hecho. Ejerce tu libertad de elegir. Nadie sabe mejor que tú lo que te conviene.

No aceptes la imposición autoritaria que va en contra de tus convicciones.

Los mexicanos siempre hemos sabido salir adelante. No necesitamos más normas, sino la garantía de que se cumplan las que ya tenemos. Juntos podemos revertir el daño a la economía nacional que han dejado los cierres y el aislamiento generalizados. Juntos, los que amamos a México y queremos lo mejor para su gente. Juntos, los que trabajamos todos los días para construir un país donde la prosperidad esté al alcance de todos. Juntos, los que damos lo mejor para alcanzar el bienestar de nuestras familias y nuestras comunidades. Juntos, hoy nos toca trabajar y resistir para salir avante. Y tenemos todo el derecho a expresarnos.

*El autor es presidente y fundador de Grupo Salinas