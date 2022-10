¿Cuánto conoces a tus hijos?

En un país donde las personas desaparecen a ritmos escalofriantes, suena macabra la necesidad de llevar un registro con información personal pormenorizada de nuestros hijos que permita identificarlos en casos de desaparición. ¿Tienen lunares o marcas en el cuerpo que los distingan? ¿Cuál es su tipo de sangre? ¿De qué color es su cabello? ¿Y sus ojos? ¿Cuánto miden? ¿Tenemos registros de su ADN? Este inventario de datos personales puede hacer la diferencia.

El Ayuntamiento de Zapopan, en Jalisco, lanzó una campaña para sensibilizar a los padres o tutores sobre la importancia de llevar un registro con información personal de sus hijos con fines de identificación.

El ayuntamiento diseñó una cartilla de identificación para distribuir entre padres y tutores para registrar datos personales generales de los menores (nombre, apellidos, enfermedades o alergias, edad, estatura y peso) e información biométrica como las huellas dactilares de ambas manos, el tipo de sangre y una muestra de cabello con raíz y saliva “para identificación de ADN”.

“Los papás, a la hora de empezar a llenar la cartilla, nos decían que no conocían las señas particulares de sus hijos”, me dijo la regidora Sandra Vizcaíno Meza, principal promotora del carnet. “Volteaban con sus hijos para ver si tenían algún lunar que pudiera ser referente o el color de sus ojos”, dijo sobre la experiencia de la primera entrega de la cartilla, hace un par de semanas.

No se trata de crear una base de datos ni de realizar un tratamiento de información personal desde el Ayuntamiento de Zapopan, sino de motivar a los padres o tutores a tener el registro con información personal y conservarlo en sus propios domicilios.

Cartilla de identificación diseñada por el Ayuntamiento de Zapopan, para registrar datos personales, características particulares y material genético.

“Cuando se te extravía un hijo, cuando estás en un centro comercial y de repente volteas y el niño ya no está contigo y a lo mejor se te extravió en la tienda, en esos momentos de angustia, no te da para tener las cosas (la información) de la forma como las tenemos que tener. Ya no digamos un accidente o un incendio o algo en donde tengas la necesidad de reconocer o identificar a un hijo o una hija o un familiar. En ese contexto, lo que buscamos en Zapopan es generar un cambio de cultura con este carnet para resguardar información como lo hacemos con el acta de nacimiento o la cartilla de vacunación o los certificados de estudios”, dijo Vizcaíno.

En México hay más de 100,000 personas desaparecidas. Jalisco es el estado con el mayor número de registros, con una cifra que en cinco años pasó de 2,300 desapariciones (2018) a 15,000 (2022, hasta octubre), según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los municipios del centro del estado (Guadalajara (Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá) suman 30% del total de los registros de desapariciones.

Suena escalofriante la necesidad de resguardar información personal y material genético de nuestros hijos para identificarlos en caso de desaparición. Pero México es un país donde las desapariciones son una normalidad y el carnet que propone Zapopan puede ser una herramienta bastante útil.