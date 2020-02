Con una economía que terminó en terrenos negativos, son pocos los rubros que lograron salvar el temporal. La mayoría decreció o avanzó muy lento.

Es el caso del negocio de la tecnología de la información (TI), cuya dinámica se mantuvo por debajo de lo habitual; mala noticia, ya que es un ámbito transversal, que incide en la competitividad.

Anoche, el equipo de la firma de análisis IDC se reunió con directores de esa industria para evaluar el momento y discutir acciones a seguir.

Está de visita aquí el vicepresidente en AL, Ricardo Villate, quien desde Miami frecuentemente recorre la región, donde Brasil y México son puntales.

Hoy junto con Edgar Fierro, director general aquí de esa multinacional, replicarán el ejercicio con expertos de mercadotecnia.

Por desgracia, el negocio de la TI en el orbe y AL tuvo un mal desempeño en el 2019. En México, la desconfianza con el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador tampoco ayudó.

De acuerdo con datos de IDC, que pronto se oficializarán, el denominado TI, que incluye también comunicaciones, sólo creció 0.91% el año pasado, cuando lo hacía a 5 por ciento. Ese mercado significó 56,307 mdd.

Pero si nos enfocamos en la TI, el tamaño del negocio se situó en 23,025 mdd, con un avance de 1.36%, o sea, ocho veces por debajo de los últimos años. Únicamente la TI empresarial creció 2.77% con una facturación de 11,029 mdd.

Obvio, a las empresas encajadas en la Canieti, que preside Carlos Funes, no les ayudó el comportamiento del rubro manufacturero, inmerso también en la incertidumbre por el T-MEC. Igual cayeron las inversiones en construcción y minería. En contraste ayudó el sector financiero por las soluciones para seguridad, y el comercio que ha trabajado en apuntalar la relación multicanal con el cliente.

Sólo en seguridad, tras los escándalos que afectaron a Banxico, de Alejandro Díaz de León, o Pemex, de Octavio Romero, el gasto creció en el 2019 15 por ciento. También lo hizo lo vinculado al Internet de las Cosas con 30%, nube 26% y big data 15 por ciento. Un aspecto muy desfavorable fue la contracción del gasto del sector público que cayó 23 por ciento. De hecho, las repercusiones de esta situación se verán también este año, pese al aumento de 13% del presupuesto gubernamental a la TI y a que desde el año pasado se retomaron algunas licitaciones importantes, por ejemplo, del SAT, de Raquel Buenrostro.

El 2020 aún será un año flojo. De acuerdo con IDC, se tratará de un ejercicio de estabilización con un crecimiento de la TI sobre 1.8% y de la TI de 2.25 por ciento.

Así que paciencia a un entorno con cargo a la competitividad y, peor aún, a la innovación.

Prohibirían fulles en ciudades y alerta

Nueva amenaza para la IP y en particular contra el transporte de carga. En la Canacar, de Enrique González Muñoz, y no se diga en la ANTP, de Alex Theissen, hay preocupación. Desde el Senado se busca prohibir la circulación de los fulles en las zonas urbanas. Si bien no es la primera vez que se maneja algo así, el riesgo ahora es mayor, ya que la iniciativa la trae Ricardo Monreal, de Morena, quien tiene un gran peso.

Amparos vs NOM 044, última opción

Le platicaba de la objeción de la Semarnat, de Víctor Manuel Toledo, para modificar la NOM 044 relativa al cambio de tecnología en la fabricación de camiones con EPA 10 y EURO VI a partir del 2021. El problema para la industria es la carencia del diésel ultrabajo en azufre que Pemex, de Octavio Romero, producirá hasta diciembre del 2024. Pese a ello, se rechaza la propuesta para que conviva esa modalidad con la vigente que es la EPA 7 y EURO V. La IP busca evitar a toda costa el enfrentamiento, pero de no haber otra, podríamos ver amparos en su momento.