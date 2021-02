El control de la Covid-19 no es sólo un tema de médicos y el resto del personal sanitario y científico. Por desgracia o por fortuna, es un asunto esencialmente político que se decide por hombres y mujeres que se dedican a la política. De las creencias y opiniones de estos últimos, depende el éxito o el fracaso de las acciones que se implementen.

Los éxitos en la toma de decisiones salvan vidas y naciones; obviamente, los errores matan y más si están acompañados de mentiras y medias verdades. En este sentido, durante el pasado Pulso de la Salud (9 de febrero) el presidente López rompió un récord: en los primeros diez minutos había dicho tres mentiras graves o medias verdades, que también son mentiras. El problema con esto es que las mentiras matan.

En esa ocasión, López Obrador dijo que “afortunadamente” se estaban reduciendo los contagios en todo el país. Poco después, el subsecretario López-Gatell fue por este camino y complementó con la tesis de que en las últimas dos semanas había una tendencia a la baja. Esta es una verdad a medias. Desde principios de diciembre pasado, varios expertos habían supuesto que luego del Buen Fin y de las fiestas conocidas como Guadalupe-Reyes (12 de diciembre-6 de enero) habría un pico de contagios y muertes, pero que luego regresaríamos a la siniestra y mortal meseta en la que estamos (más de ocho mil contagios y 900 muertes promedio al día).

Se especulaba que para el 20 de enero se regresaría a los números de principios de diciembre. No fue así, el efecto del Guadalupe-Reyes se sintió a lo largo de todo enero, que fue un mes desastroso y mortífero, el peor desde que comenzó la pandemia. No toda la culpa es gubernamental en esta tragedia, las necesidades económicas que hacen salir a la gente y el no acatar reglas básicas han aportado su parte. Pero, en todo caso, para qué decir medias verdades y asegurar que hay una tendencia a la baja con tan solo dos semanas de (malas) cuentas. Había que decir que no hay que confiarse y señalar lo que es: la pandemia está descontrolada.

Pero es la mañanera citada el presidente fue más allá: aseguró que no ha habido protestas de los médicos y el personal sanitario, como demostración de que avalan su política (es un decir). Esta es una gran mentira, las protestas de médicos, enfermeras, camilleros, químicos y personal relacionado comenzaron en marzo del año pasado y prosiguieron durante todo 2020. Coahuila, Baja California, CDMX, Edomex y muchos otros conocieron una petición constante: suministros para protección tales como guantes, batas, lentes, caretas, etc. Desde marzo hasta ahora más de 300 protestas y quejas en las calles, en los hospitales y centros de salud, en cartas dirigidas a los medios, en plantones y en renuncias. Personal médico durmiendo donde podía o en sus autos para evitar llevar la muerte a sus casas.

Con la llegada de las vacunas en diciembre hubo una nueva demanda: aplicar las vacunas al personal de primera línea, el que tiene contacto con los enfermos. La queja era porque en varios puntos del país la vacuna se aplicó a directivos y sus familiares. En la desorganización de la recepción y aplicación de las vacunas y su uso político se vacuna a maestros de Campeche que no dan clases, que no están en la primera línea.

La tercera mentira fue la de asegurar que nunca había sido rebasada la capacidad de camas y equipo. Cualquier revisión a la prensa de los últimos meses relata una o varias historias de personas que buscaron durante días un lugar para un familiar enfermo. Algunos lo lograron, otros no. También de personas conocidas que murieron en sus casas porque las rechazaron en los hospitales por no estar “suficientemente” enfermos.

Ese es el panorama y esas son las mentiras y medias verdades. Es cierto que no somos el único país en donde faltan suministros, camas, equipo y muere personal médico, pero somos una nación que no está evolucionando favorablemente ante la Covid-19. Desde septiembre, Amnistía Internacional y la publicación The Lancet dieron cuenta de que muere más personal médico en México que en cualquier otra parte del mundo. La demagogia, la insensibilidad y las mentiras son algo peor que la infodemia y más cuando se da con la complicidad de todo el gabinete.

La esperanza de las vacunas está disminuyendo ante el temor de que su efectividad no sea la que se busca en todas las poblaciones y que las nuevas cepas “arrasen el mundo”, como dijo una experta británica. Al ritmo que va la vacunación en nuestro país, es muy posible que el vendaval de contagios y muertes nos arrastre todavía más.