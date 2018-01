Hablar de dinero en sí mismo no tiene ningún sentido, porque éste no es un fin en la vida, sino simplemente un medio para alcanzar algunas de las cosas que son importantes para nosotros. Por ello siempre enfatizo que es fundamental saber lo que queremos en la vida, conocer cuáles son nuestras prioridades y nuestros valores.

No se trata nada más de metas y objetivos porque de ellos puede haber muchos, muchísimos. Siempre que vamos a una tienda se nos antoja comprar algo. A veces lo hacemos, pero muchas veces nos detenemos también. Quizá no podemos pagarlo en ese momento o simplemente es algo que nos gustó, pero que sabemos que no es para nosotros.

En realidad sabemos que no podemos comprar todo, absolutamente todo lo que se nos antoja tener, porque nuestros recursos son limitados.

Aun así, hay muchísimas personas que intentan vivir por encima del nivel que pueden pagar y, para ello, se endeudan de manera muy significativa, incluso cuando saben que no puede hacerse todo a la vez y que quizá estén sujetas a un estrés muy grande por esa razón, que les termina por afectar de una u otra manera.

No todos los consejos son iguales para todos

¿Qué es importante para nosotros? ¿Nuestra salud? ¿La seguridad y bienestar de nuestra familia? ¿Darle mayores oportunidades a nuestros hijos?

Debemos entonces darnos cuenta de si lo que estamos haciendo con nuestra vida —y con nuestras finanzas personales— nos acerca o nos aleja de eso. Pero si nunca lo hemos pensado, si no lo tenemos claro, entonces no hay manera de hacer un cambio de fondo.

El conocimiento de nosotros mismos, de lo que queremos en la vida y de cómo manejamos las distintas situaciones es fundamental para tener éxito en ella, incluyendo el aspecto financiero. Es una de las claves para tener una vida mejor.

¿Eres una persona miedosa o muy conservadora? ¿Te gusta explorar nuevos territorios? ¿Eres de los que no sabe ni en qué gasta y siempre le cuesta trabajo llegar al final de la quincena? ¿O tienes todo registrado a detalle, y te has dado cuenta de que te es imposible cambiar alguno de tus hábitos nocivos que tienes identificados?

Todo esto es importante, porque los consejos no son iguales para todos. Lo que funciona bien para uno, puede no ser útil para alguien con personalidad o hábitos distintos.

Algunos se pueden mejorar —o remplazar— pero no es algo que se logre de la noche a la mañana.

De hecho es un proceso que tiene que surgir de adentro hacia fuera; es decir, nadie va a cambiar o a evolucionar si no siente que eso le va a ayudar a cambiar algo que sea tangible en su vida.

Por ejemplo, una persona que es sumamente desordenada y a la que le cuesta trabajo seguir un proceso, difícilmente va a poder seguir una serie de pasos concretos y detallados. Simplemente no se le da y es un consejo que no le va a funcionar. Pero hay otros que sí pueden ser aplicables a su realidad.

Conocernos puede ahorrarnos algo de dinero

Hace tiempo me tocó asesorar a una persona que era muy inquieta. Manejaba su vida —y su dinero— según se le presentaban oportunidades. Entonces invertía aquí y allá, sin ningún orden.

Curiosamente, muchas decisiones le habían salido relativamente bien, aunque también había perdido una cantidad de dinero importante por aquellas en donde se equivocó. Su esposa estaba desesperada porque claramente eso estaba afectando a la familia.

Me enfoqué en revisar sus prioridades y encontré que no las tenía nada claras. Luego fuimos tratando de ver cómo se podrían insertar las distintas inversiones que había hecho en sus objetivos de vida. ¿Cuáles tenían sentido y cuáles no? Buscamos un marco de referencia para la toma de decisiones futuras.

Definiendo nuestra relación con el dinero

Así como este, hay vaios casos muy distintos que tienen que ver —como ya mencionamos— con nuestra personalidad, la manera como nos relacionamos con el dinero, nuestros sentimientos sobre él, entre otras razones.

Si no nos conocemos a nosotros mismos, si no sabemos a dónde queremos llegar y cómo vamos a reaccionar ante las tormentas y situaciones que enfrentaremos en la travesía, difícilmente alcanzaremos buen puerto.

El conocimiento propio es clave, tanto en el aspecto financiero como en todos los demás.

