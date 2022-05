En el manual y la agenda del Foro de São Paulo o la revolución bolivariana o el castro-chavismo, (al final todo es lo mismo), está escrito entre líneas que se debe adoctrinar a niños y jóvenes para ganar la batalla de las ideas y controlar sus vidas. El gobierno de México no oculta su afiliación a esta agenda.

Cada día y con mayor descaro, la 4T deja claro que busca controlar la mente de aquellos a quienes pretende convertir en rehenes para seguir manipulando a varias generaciones tal como lo han hecho en Cuba y más recientemente en Venezuela, Nicaragua y otros países de la región que siguen los mismos pasos a distinta velocidad.

En días recientes, la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció un “nuevo modelo educativo” bastante ambiguo y confuso pero con intenciones claramente perversas de adoctrinamiento. Dentro de sus puntos destacados afirman que, no habrá maestros reproductores del “neoliberalismo”, no habrá libros de texto “neoliberales”, no habrá exámenes estandarizados de comparativo internacional, sí habrá evaluación flexible, sí habrá maestros como “líderes comunitarios”, sí habrá libros que hagan contrapeso a la “agresividad del modelo”.

Pocos entenderán lo que todo esto significa en la superficie pero lo que realmente preocupa e importa, es el fondo de estos “cambios”. Hablan de la escuela como espacio de transformación social, de recuperar la memoria histórica, de aprendizaje para la comunidad y de educación con enfoque de género. En realidad, todas estas palabras son paja para confundir la verdadera intención que es imponer su ideología populista/socialista para crear dependencia y tener control sobre la mente de niños y jóvenes.

Como todo en este gobierno, la improvisación y lo mal hecho es la regla. Dicen qué quieren pero no explican cómo lo van a lograr. La SEP no es más una Secretaría liderada por personas talentosas con vocación de formación para definir los mejores planes de estudio y velar por una educación de calidad. La SEP se ha convertido en un brazo político y en herramienta para complacer los caprichos del presidente y su círculo más cercano. La educación no les importa, la prioridad es imponer su ideología y avanzar esa agenda fracasada.

Es evidente que la 4T no busca formar sino adoctrinar, no quiere niños y jóvenes que piensen por sí mismos sino súbditos que obedezcan y sigan sus preceptos incondicionalmente. La 4T no quiere que se generen nuevas y mejores ideas para transformar positivamente la realidad y la vida de los mexicanos sino imponer una ideología fracasada “por la fuerza y nunca por la razón”.

Pretenden controlar la mente, la voluntad y las decisiones de mexicanos que tienen derecho a una vida más digna, a una educación de calidad; que merecen acceso a las mejores herramientas, métodos creativos de aprendizaje y experiencias que los transformen en mejores personas y les permitan desarrollar las habilidades para lograr sus sueños.

Ya han estropeado y destruido mucho de lo que tocan, se han metido a coptar espacios de libertad que son y serán siempre de los mexicanos. Por eso debemos unirnos para dejar claro que, con la educación NO se metan.