México paga un rendimiento de 8.14% en sus Cetes de 182 días, comparado con una tasa de 0 que paga Europa; 2.50% de EU; 4.35% de China, y 6.50% de Brasil

¿Cómo explicar la fortaleza del peso frente al dólar? La divisa mexicana cerró ayer en 19.19 por dólar. Esto es 38 centavos por encima de los 19.57 con los que comenzó el 2019 y también arriba de 20.36, correspondiente al primer día hábil del gobierno de AMLO.

El peso se ha mantenido firme, de manera sorprendente, pese al ajuste en los pronósticos de crecimiento de la economía; de las amenazas de Trump; de las advertencias de las calificadoras y de algunos anuncios controvertidos en políticas públicas, como la cancelación del aeropuerto y de las subastas petroleras.

La fortaleza del peso es sorprendente, pero no inexplicable. Las altas tasas de interés de los instrumentos de la deuda del gobierno mexicano aparecen como la “causa” más mencionada por los expertos para explicar la estabilidad/fortaleza del peso.

¿Qué quiere decir altas tasas? México paga un rendimiento de 8.14% en sus Cetes de 182 días, comparado con una tasa de 0 que paga Europa; 2.50% de Estados Unidos; 4.35% de China y 6.50% de Brasil. Estos rendimientos han sido un factor determinante para atraer inversión extranjera en valores gubernamentales denominados en pesos y apuntalar la divisa mexicana. Al 22 de marzo del 2019, los extranjeros tenían 2.2 billones de pesos en deuda mexicana, 4.63% más que en diciembre del 2018.

En otras palabras, los extranjeros tienen 230,000 millones de pesos más de deuda mexicana en sus carteras de la que tenían hace tres meses. Es mucho dinero, pero no implica un cambio de tendencia. Los extranjeros son tenedores de 32% de la deuda mexicana en marzo del 2019. Este es un porcentaje similar al que tenían hace un año.*

¿Debemos conformarnos con la explicación de las altas tasas? Yo pienso que no. Las tasas atractivas sirven para explicar gran parte de lo que pasa, pero no todo. Hay países que ofrecen mayores tasas que México y eso no les basta para apuntalar su moneda. Dos casos relevantes son Argentina y Turquía.

Argentina ofrece una tasa de 58% en su deuda gubernamental y, con eso, apenas le alcanza para garantizar la estabilidad de su moneda, entre otras cosas porque tiene una inflación altísima. Fue 47% al cierre del 2018.

Turquía tiene tasa de 24%, la más alta en una década y, a pesar de ello, no puede evitar los “ataques especulativos” contra su moneda, la lira turca. Los inversionistas cambian masivamente liras por euros o dólares porque dudan de la autonomía del banco central y del compromiso del presidente Erdogan con el equilibrio de las finanzas públicas.

¿Hay alguna lección para México de Argentina y Turquía? Sí. La fortaleza de la moneda es buena en la medida en que refleja confianza en el país, de parte de la comunidad internacional. El peso mexicano se ha mantenido estable porque a los inversionistas extranjeros les gustan las tasas altas, pero sobre todo porque valoran que esos rendimientos se dan en un país donde hay un banco central autónomo y una política macroeconómica responsable, por parte de la SHCP. La autonomía sirve para mantener la inflación a raya. La responsabilidad se expresa en el compromiso del gobierno de no gastar más de lo que se ingresa. No hay misterio en el peso fuerte y no son sólo las altas tasas. Más nos vale no olvidarlo.

*Los datos son de un trabajo de Estephanie Suárez y Eduardo Huerta, publicado hoy en Termómetro Económico de El Economista.

