Estos últimos días hemos hablado de la importancia de hacer un plan financiero y de los aspectos que debería contener. Vale la pena explorar más allá cada uno de ellos, empezando con nuestras metas financieras, que constituyen el sentido de nuestro plan financiero. Nos dicen qué es lo que queremos lograr, a dónde queremos llegar. Si no tenemos claros cuáles son nuestros objetivos de vida, saldremos con rumbo desconocido y terminaremos llegando a donde nos lleve la corriente.

En mi experiencia me he topado con que muchas personas, incluso aquellas que han cultivado cierto conocimiento financiero, no saben qué es lo que realmente quieren en la vida. Entonces todas sus decisiones financieras son por inercia: quieren una nueva pantalla plana y aprovechan cualquier promoción para comprarla a meses sin intereses, o se les mete en la cabeza que es momento de comprar una casa sin saber si tienen capacidad para pagarla, pidiendo prestado para el enganche.

Por eso me llegan tantos mensajes de gente desesperada, que debe en tarjetas de crédito ocho veces más que su sueldo mensual, o que está a punto de perder su casa porque no ha podido pagar la hipoteca.

Saber cuáles son nuestras metas y objetivos es, por lo tanto, fundamental. Es lo más importante, lo que le da sentido a nuestro plan financiero (y a nuestra vida). Para ello, necesitamos conocer cuáles son nuestras prioridades. Decirlo es fácil, pero hacerlo no tanto, porque requiere capacidad de introspección: buscar en nuestro interior y visualizar nuestros sueños. Preguntarnos cosas tales como ¿qué es lo que más me llena o me motiva? ¿Qué significa la libertad para mí y la responsabilidad que va ligada a ella? ¿Qué tipo de vida quiero tener, cómo visualizo a mi familia, qué oportunidades quiero darle a mis hijos? ¿Qué voy a hacer cuando sea mayor y me tenga que retirar? ¿Cómo visualizo esa etapa de mi vida?

Siempre recomiendo a la gente escribir estas preguntas y sus respuestas en un cuaderno (ya sea físico o electrónico). Nos sirve como referencia, pero, además, nos ayuda a enfocarnos. También le pido a la gente que sueñe, porque en nuestros sueños vamos encontrando prioridades. Otras preguntas y sus posibles respuestas las podrá encontrar en la tabla que se encuentra abajo.

Tenemos que dejar que nuestros sueños —las prioridades que esconden— creen el bosquejo de nuestro plan financiero. Nuestras prioridades son las que determinan en qué y cómo debemos gastar nuestro dinero. Nos ayudan a tomar el control y no al revés.

Una vez que tenemos claras nuestras prioridades, entonces sí es muy fácil irlas aterrizando, a través de metas que vayan en esa dirección y que reflejen lo que es verdaderamente importante para nosotros. Es importante clasificarlas según el plazo en las que queramos —o podamos— alcanzarlas. Por ejemplo:

· Metas de corto plazo. Son las cosas de la vida diaria, como comprar una nueva lámpara o acudir al cine un par de veces al mes.

· Metas de mediano plazo. Por ejemplo, salir de deudas de corto plazo (tarjetas de crédito, préstamos de nómina), o hacer un viaje en dos años.

· Metas de largo plazo. Suelen ser metas grandes, que pasan pocas veces en la vida (o una sola) como por ejemplo nuestro retiro, o comprar una casa.

Como nuestro ingreso es finito, tenemos que balancearlas y definir, nuevamente, prioridades. La mayoría de nosotros deja de lado la planeación para el retiro por lo que vamos a hacer el próximo fin de semana. Es vital disfrutar la vida diaria, mientras apartemos dinero (ahorro e inversión) para las cosas más grandes y que, según nosotros mismos determinamos, son más importantes.

Preguntas para hacernos Posibles respuestas: nuestros sueños

¿Qué es importante para mí? Mi familia, mi bienestar, mi religión.

¿Qué estaría haciendo si fuese financieramente independiente? Haciendo trabajo social, dedicarme a la música.

¿Qué es lo que quiero lograr antes de morir? Saltar en paracaídas, conocer el mundo.

¿Qué es lo que no estoy dispuesto a dejar de lado? Libros, buen auto, dos semanas de vacaciones al año.

