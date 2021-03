El fanatismo regulatorio de la Cofepris da al traste con los procesos de simplificación regulatoria, con este acuerdo suman tres los instrumentos del gobierno federal para garantizar el abasto de medicamentos y no se avanza en nada.

La buena noticia es que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en un plazo máximo de 10 días autorizará permisos temporales para la fabricación, importación, distribución y comercialización de dispositivos médicos y medicamento para hacer frente a la pandemia del SARS-CoV-2.

Lo anterior de conformidad con el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Salud el pasado viernes; dicho instrumento incluye medicamentos, vacunas, ventiladores invasivos, cubrebocas, gel, pruebas de diagnóstico y seguimiento, cubrebocas, oxímetros, oxigeno, entre otros.

La mala noticia Dr. Alejandro Svarch Pérez, es que la implementación resulta muy complicada, en el caso del medicamento se requiere que cuente con el aval de un organismo regulador como la FDA o del Comité de moléculas nuevas, lo cual resulta muy complicado, sobra decir del caso del Covid-19 todos los medicamentos son de molécula nueva.

Por lo que toca a dispositivos médicos se establece que deben contar con una evaluación emitida por alguna institución reconocida o en su caso los resultados de un estudio clínico autorizado por la Cofepris.

El acuerdo no indica cuales instituciones están reconocidas, así como el procedimiento y plazo de las evaluadoras para emitir los resultados. Tampoco que se hace en el caso que las evaluadoras no entreguen resultados, como es el caso de las pruebas serológicas que tienen ocho meses de atraso en el Instituto Nacional de Nutrición, y que el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz no ha dado un explicación alguna. También le recordamos al Dr. Svarch que solo existen cinco pruebas de antígeno autorizadas y ya vamos hacia la tercera ola del covid.

En fin, el fanatismo regulatorio de la Cofepris da al traste con los procesos de simplificación regulatoria, con este acuerdo suman tres los instrumentos del gobierno federal para garantizar el abasto de medicamentos y no se avanza en nada. Esperemos que bajo la tutela del Dr. Alejandro Svarch Pérez si haya resultados.

El acuerdo me suena al juego de las serpientes y escaleras, aunque se avanza estipulando un plazo breve se retroceden 16 casillas con la implementación, no se trata de autorizar la auténtica y original vacuna rusa “spunic” que se vende a 10 “varitos” en el metro de la Ciudad de México, pero tampoco de hacer imposible los tramites como han sido hasta ahora.

Querido lector una semana más de pandemia y la vacuna se nos ha hecho más larga que la cuaresma. Hasta la próxima.

Twitter: @ErosalesA