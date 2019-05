Nick Mason –músico, baterista, autor, piloto aficionado, y cofundador de Pink Floyd– puede agregar a su vasto currículum dos nuevas profesiones: maestro de música y locutor de radio. Mason ha estado este 2019 de gira reinterpretando el segundo álbum de su antigua banda, A Saucerful of Secrets –el último disco en donde participó Syd Barrett y el primero con David Gilmour–, y lo ha llevado a los escenarios en el Reino Unido y Europa bajo el nombre Nick Mason’s Saucerful of Secrets. A principios de este mes, recibió la orden de Comandante del Imperio Británico (CBE, por su sigla en inglés) de manos del Duque de Cambridge y debutó como maestro de música.

A History of Music and Technology es una serie radiofónica de nueve capítulos realizada en colaboración con la British Broadcasting Corporation (BBC) y la Open University y conducida por el exbaterista de Pink Floyd que inició a finales de abril. “Por más de 50 años he tenido el mejor asiento de la casa del rock y he visto a innumerables guitarristas de aire replicar el fraseo de los solos de guitarra de David Gilmour”, narra Mason, quien ha sido el único miembro constante en la carrera de la icónica banda de rock progresivo y desde esa experiencia nos contagia su curiosidad para adentrarnos en la historia de la música.

Las clases inician con la historia de los medios de grabación y su evolución tecnológica desde la notación musical –el primer registro de la música que existe– hasta los primeros inventos de finales del Siglo XIX. La humanidad pasó del fonógrafo al disco compacto en 100 años y en el inter desarrollamos técnicas para grabar y manipular el sonido cada vez más sofisticadas.

En la segunda lección, Mason nos da un tour por las contribuciones algunos de los pioneros de la música electrónica como Leo Theremin o Maurice Martenot, cuyos instrumentos —el Theremin y las ondas Martenot— trascendieron por haber brindado las orquestaciones a tantas películas de terror y ciencia ficción. En su momento estos instrumentos representaban una visión del futuro y el desarrollo tecnológico.

El órgano Hammond, que ha sido utilizado en las iglesias góspel estadounidenses, el jazz, reggae hasta el soul y el rock progresivo, es otro de los instrumentos a los que se les dedica un capítulo. “Es un instrumento que conozco bien, porque mi compañero Richard Wright lo utilizó en varios de nuestros discos desde A Saucerful of Secrets hasta Dark Side of the Moon”, cuenta Mason, sobre el primer instrumento electrónico que fue producido de manera industrial en el Chicago de los años veinte.

Este audiodocumental cuenta con las opiniones de académicos, músicos y productores quienes ayudan a construir esta historia desde distintos puntos de vista. El historiador David Hepworth; el crítico y decano del rock, Robert Christgau; los guitarristas: Joey Santiago, de Pixies; Anna Calvi, Annie Clark (St. Vincent), Steve Vai y David Gilmour son algunas de las voces que ayudan a contar la historia de la guitarra eléctrica, el instrumento icónico del rock. Los obsesos del rock pueden conocer más sobre la historia de Leo Fender, las guitarras Gibson y cómo decidimos construir un instrumento amplificado para hacer mucho ruido que cambió la tecnología.

En las siguientes clases, según el currículum, esperaremos una clase dedicada a los sintetizadores, a los samplers y las cajas de ritmos y donde seguramente nos espera un repaso por Robert Moog, la obra de Stockhausen, Wendy Carlos y la Roland TR-808.

A History of Music and Technology no es una clase de música tradicional, es una oportunidad para conocer una nueva faceta de Nick Mason. A sus 75 años, el exbaterista de Pink Floyd puede ser el mejor maestro de música que muchos nunca tuvimos. Si alguna vez odió sus clases de música, tal vez esta serie puede ser una introducción lúdica con ayuda de un apasionado músico y miembro de la realeza del rock.

