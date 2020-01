Insólita respuesta de un garante del orden a la periodista Paola Rojas

No es una escena nueva, policías de tránsito cerrando la circulación para que el auto de algún funcionario pueda transitar sin problema. Lo que sorprende es que esta práctica clásica del más rancio sistema político que sitúa a los servidores públicos por encima del resto de los ciudadanos siga sucediendo, sobre todo en una ciudad históricamente gobernada por la izquierda. Otra calle cerrada a capricho, y que parecía era para dejar pasar sin molestias a un vehículo, era lo que mostraba el video que publicó la periodista Paola Rojas en su cuenta de Twitter. Pero a pesar de lo molesto y reprochable de esta práctica, ése no es el tema que nos tiene aquí. Una vez reabierta la circulación, Paola le dice a uno de los policías: “Seguro es un funcionario, ¿verdad?”, a lo que el guardián de la ley, vigilante de la ciudad, proveedor de seguridad, pieza clave del orden y ejemplo de civismo capitalino le contesta con elegancia: “Cállese, perra”.

El año pasado un grupo de policías fue señalado por presuntamente haber abusado de una menor. Más allá de que las autoridades filtraron videos e información de la menor a los medios de comunicación para lavar la tan manchada imagen de los policías, este caso fue la chispa que encendió las marchas feministas del 2019. Poco importaban ya los hechos, cuando a la Policía se le tiene miedo.

El asunto va más allá de lo que un policía le dijo a una ciudadana, es apenas una muestra de un sistema podrido, que en su escala de pisoteables tiene en primer lugar a las mujeres. Y sí, me sorprende que teniendo una jefa de Gobierno mujer la sanción y el mensaje de condena no haya sido mayor.

Según el reglamento de tránsito de la CDMX, insultar a un policía amerita una sanción que puede ir de 1,509 a 2,264 pesos. ¿Qué sanción sería la correcta para el policía? Para no variar, la Unidad de Contacto del Secretario respondió en la misma red social con un mensaje agradeciendo el reporte y tomando la denuncia, el mismo mensaje para quien reporta a policías haciendo detenciones arbitrarias o a quien reportó al policía que sacó su arma para amedrentar a un perro. Y finalmente, una tarjeta informativa para condenar el comportamiento del policía, anunciar investigaciones a fondo y asegurar que el vehículo del video no se encuentra en su parque vehicular. Si esta administración de verdad tiene un compromiso con las mujeres, el abuso de autoridad y la no corrupción es vital que empiecen a verse en los hechos, más allá de las tarjetas informativas que lejos están de la realidad que se vive en las calles.

