Bosco de la Vega “saltó las trancas” de la rancia tradición que designa dirigentes en la cúpula y, envuelto en la bandera de la democracia en la iniciativa privada, decidió enfrentar al candidato “oficial” y, al mismo tiempo, al poderoso Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

También señala con dedo flamígero a quién intentó impedir que presentara su candidatura, el empresario Alejandro Ramírez, ex presidente de esa organización y denuncia que el actual dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, fue impuesto.

Sin cortapisas, el ex dirigente del Consejo Nacional Agropecuario, no sólo se está lanzando a competir contra Francisco Cervantes, el candidato al que “le cargó los dados” el CMN.

También desenmascara los procesos electorales antidemocráticos que –desde su punto de vista– se realizan en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).“Es el CMN el que decide quién será el dirigente y estoy consciente de ello”, dice.

Sin embargo, afirma sin mayores aspavientos, “decidí postularme porque ya es tiempo de que llegue la democracia a las organizaciones empresariales”.

Bosco de la Vega, a lo largo de su trayectoria en Conpapa y el Consejo Nacional Agropecuario –que hoy lidera Juan Cortina– se ha caracterizado por tener un carácter firme y mucha franqueza al hablar.

Aunque reconoce que acordó no impugnar el proceso, dice que buscará el voto de las organizaciones empresariales porque frente a la circunstancia política actual, en México se requieren contrapesos.

Los empresarios no somos activistas políticos, pero sí podemos ser contrapesos y defender las mejores causas para el país.

En los últimos tres años (mismos en los que ocupó la dirigencia Carlos Salazar) –advierte– la iniciativa privada perdió mucho terreno.

“No soy de confrontaciones, pero tampoco soy sumiso”, se autodefine.Como dirigente del CCE, “buscaré defender los acuerdos comerciales: T-MEC, TLCUEM y todos los vigentes en Latinoamérica y otras regiones; el Estado de Derecho, la Libertad de Expresión y enfrentaré el desafío más importante que hoy se tiene en el plano nacional: la Ley de Energía”.

De la Vega asegura que ha recibido un buen trato de parte de todas las organizaciones empresariales, salvo del CMN.

Acusa directamente a Alejandro Ramírez quien le hizo fuertes reclamaciones porque en su momento no firmó el desplegado contra el Presidente de la República y porque cuando decidieron que Carlos Salazar fuera el dirigente del CCE, lo consideró como una imposición.

Además le echó en cara que no hubiera firmado el acuerdo en torno al outsourcing.

El ex dirigente del CNA sostiene que entre las organizaciones de la iniciativa privada no hay democracia: “le exigimos al gobierno que sea democrático y no estamos dispuestos a ser democráticos nosotros”.

“La IP tiene que estar a la altura de las circunstancias. Nosotros no supimos leer los cambios que venían en la política y nuestro presidente López Obrador llegó porque no supimos leer y arrasó las elecciones.

A la IP le puede pasar lo mismo por no entender, por no adaptarse y estar a la altura de las circunstancias podemos salir dañados”.

De la Vega asegura que él representa una propuesta que no está cargada con los dados.

La votación será el próximo 2 de marzo. Ahí se decidirá con el voto de 5 de las 7 organizaciones con derecho a voto, quién será el próximo dirigente del CCE.

Bosco de la Vega es entrón. Veremos qué pasa en éste inédito caso de rebelión en la cúpula.

Atisbos

ADVERTENCIA.- Sobre advertencia no hay engaño. El presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), Alberto de la Fuente, advirtió que si México no cumple metas en energías limpias, las empresas globales se irán.

Para el 2024, en México se requieren inversiones por 123,000 millones de pesos adicionales en energías renovables para que el país tenga la capacidad de satisfacer las necesidades solamente de las compañías.

Las empresas globales que operan en México “pueden y quieren ayudar en la transición energética”; pero si una empresa ve que en el país no podrá cumplir sus metas de generación de energía limpia, “simplemente se irá”, recalcó.