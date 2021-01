La tecnología está transformado al sistema financiero mundial.

Y en esa carrera hay dos competidores, las Fintech y las Big Tech.

Estos dos tipos de empresas están irrumpiendo en el negocio financiero.

Y por lo que se observa las Big Tech avanzan de manera firme como aquellas que desplazarán a la banca tradicional.

Pero, ¿qué son las Fintech y qué son las Big Tech?

Las FinTech son aquellas empresas que usan la tecnología para brindar servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y confiable.

Su denominación se forma de la contracción de los términos finanzas y tecnología.

En el mundo hay una creciente variedad de ambos tipos de empresas.

En México operan ya una buena cantidad de empresas Fintech en los segmentos de Medios de Pagos y Transferencias; Infraestructura para Servicios Financieros; Originación Digital de Créditos; Soluciones financieras para Empresas; Finanzas Personales y Asesoría Financiera; Mercados Financieros; Crowdfunding; InsurgTech; Criptomonedas y Blockchain y Entidades financieras Disruptivas.

De hecho existen marcas ya muy reconocidas como Mercado Pago, RappiPay; MexPago; y hasta firmas financieras como Mastercard, Visa, Sodexo y muchas más.

Las Big Tech son grandes empresas tecnológicas que en virtud de su tamaño y capital pueden ofrecer servicios financieros al público a través de sus plataformas.

En el mundo, las Big Tech más conocidas son: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft.

Y por otro lado están las asiáticas como Alibabá, Tencent y Baidu.

El común denominador de las empresas Big Tech es que poseen enormes plataformas tecnológicas y aprovechan el Big Data, que no es otra cosa más que el análisis masivo de datos a alta velocidad con fines mercadotécnicos y de otros tipos.

El relevo de la banca tradicional por las grandes empresas tecnológicas no es algo que apenas se está vislumbrando.

Recuerdo que hace más de una década, el entonces presidente de BBVA, Francisco González, ya lo anticipaba. Decía que veía en Google, Amazon y Facebook como los futuros rivales de los bancos.

Conforme avanza el tiempo, esa profecía parece cada vez más cercana.

En ese contexto, la Fundación de Estudios Financieros (Fundef) hizo un análisis con un título muy atractivo y sugerente: “FinTech vs Big Tech; una historia de escala, acceso a datos y rentabilidad”.

Lo realizaron el director de la Fundef, Guillermo Zamarripa y Jorge Sánchez Tello, director del Programa de Investigación Aplicada del Fundef.

Es un documento extenso en el que entre otras cosas hace un análisis de ambos tipos de empresa y llega a la conclusión de que las Big Tech a diferencia de las Fintech están en la frontera de la innovación tecnológica y cuentan ya con millones de usuarios.

Y encuentra que las diferencias entre las atractivas pero poco rentables Fintech y las poderosas Big Tech pueden justificar que exista una regulación particular para estas últimas, que quieran participar en el negocio financiero.

De las Fintech el análisis destaca que operan en un entorno financiero regulado o están acotadas por el marco legal aplicable al sector financiero, desde su aparición y el boom que han registrado, no han tenido problemas de capitalización, pero sí para hacerse rentables y no han logrado construir una ventaja competitiva respecto de la industria tradicional. No han logrado que los clientes de los intermediarios tradicionales migren de manera masiva al sector Fintech.

En cambio las Big Tech no tienen tales limitaciones.

Sin duda, como dice el título del estudio, se trata de una historia de escala, acceso a datos y rentabilidad.

Cofece, no a tope de comisiones

La Comisión Federal de Competencia Económica que preside Jana Palacios, ratificó ayer que su recomendación fue no aprobar un tope fijo de las comisiones que cobran las afores en la Ley respectiva, como finalmente quedó aprobado con la reforma.

Y recordó que la Cofece impuso en el año 2017 una multa histórica de 1,100 millones de pesos a distintas afores por establecer acuerdos ilegales para no competir entre ellas.