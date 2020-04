Con el fin de contribuir a mejorar la situación generada por la pandemia global del coronavirus, Banco Santander, que lleva Ana Botín, a través de Santander Universidades, otorgará más de 20,000 becas y ayudas globales de formación online para beneficiar a jóvenes de diferentes latitudes en las que tiene presencia el banco, entre ellas México, para que puedan desarrollar competencias digitales, en idiomas y soft skills, que mejoren su empleabilidad futura, y en el caso de los profesores universitarios, facilitar su actividad académica en un entorno más digital.

Potenciar el desarrollo de competencias digitales es uno de los objetivos del programa Becas Santander #YoMeQuedoEnCasa. Con este fin, se ha alcanzado un primer acuerdo con la Fundación IE, de la IE University, universidad referente internacional en el ámbito educativo, para impulsar sus habilidades digitales y de liderazgo, así como facilitarles formación online para garantizar la actividad académica en un entorno más digital.

Para esta primera convocatoria de la Beca Santander IE Online Best Practices in Digital Education for Teachers, los interesados deberán ser docentes activos en alguna institución de educación superior de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, EU, España, México, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido o Uruguay; acreditar su nivel de inglés o español (según el idioma que elija el candidato para tomar el curso), llenar la solicitud en la página: www.becas-santander.com y elaborar una carta de exposición de motivos (de máximo 280 caracteres).

Para Javier Roglá, director global de Santander Universidades, “la pandemia del coronavirus nos exige una adaptación a unas circunstancias que ninguno de nosotros había vivido anteriormente. Por ello, desde Santander Universidades queremos ofrecer a nuestros jóvenes y graduados universitarios una completa oferta formativa online para que estén mejor preparados para el futuro profesional que se encuentren después del Covid-19. Ahora es un momento para redoblar nuestra apuesta por la empleabilidad de los universitarios y las nuevas becas que estamos lanzando son su mejor expresión”.

Analistas de Masari Casa de Bolsa dijeron el martes que Los mercados financieros a nivel mundial podrían seguir impulsados por optimismo en la medida en que los reportes de contagios por coronavirus en las principales economías del mundo empiecen a mostrar un mayor aplanamiento en próximos días y semanas.

El jueves será particularmente un día importante considerando la evolución de las solicitudes por desempleo en Estados Unidos.

El confinamiento de millones de personas en su hogares en todo el mundo por el coronavirus debería ser la perfecta receta para el éxito del mercado de las empresas de Internet de reparto de comida a domicilio.

No obstante, destacados actores mundiales como Uber Eats y Just Eat —en proceso de adquisición por Takeaway.com— se han visto impactados por un doble revés: el cierre de los proveedores de los restaurantes y el hecho de que, ahora con más tiempo para cocinar en casa, parece que muchas personas han perdido el apetito por las entregas a domicilio.

Aunque muchos locales empezaron a ofrecer envíos a domicilio, impulsando la llegada de usuarios a esos servicios por Internet, algunas de las mayores cadenas mundiales que usan estas aplicaciones, como McDonald’s y Wagamama, han cerrado por el momento en Reino Unido y en otros países.

Datos de SimilarWeb, que hace un seguimiento de las descargas y el uso de apps en los teléfonos móviles y sitios web en mercados europeos clave, destacó la magnitud de la desaceleración en el continente ante la propagación de la pandemia y las órdenes gubernamentales de quedarse en casa.

Analistas de Ve por Más (BX+) estiman que el volumen de ventas para la fabricante de autopartes Nemak, filial de la regiomontana Alfa, tenga un decremento de aproximadamente 30% en el primer trimestre del 2020, lo que presionará el margen de operación en 242 puntos base. De igual forma ven una caída en flujo operativo (EBITDA) de 52.3%, como consecuencia de la disminución en demanda.

Informa BX+ que, derivado de la situación sanitaria, la industria automotriz se vio obligada a cerrar de forma temporal operaciones, ya que no es considerada como esencial, lo que, aunado a una disminución en la demanda de automóviles, ocasionaría que Nemak tuviera que adaptar a la baja la producción, siguiendo los nuevos requerimientos en volúmenes de sus clientes.

La institución financiera esperaría que la compañía continué haciendo más eficiente su estructura de costos.

Sin embargo, no considera que esto logre compensar la disminución en volúmenes de venta esperada.

Así mismo, esperaría que en un futuro hagan uso de sus líneas de crédito.