Algunos de los jóvenes turcos que irrumpieran en la escena nacional con Miguel de la Madrid y consolidaron su visión modernizadora desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a veces, no quieren entender el pasado.

Uno de ellos criticaba “el origen antidemocrático del PRI. “Fue un partido creado desde el poder”, sentención. No le respondió su interlocutor, “sólo fusionaron a todas las facciones revolucionarias”.

“Sí, insistió, algo antidemocrático”.

No entendieron, como no entienden los nuevos jóvenes y viejos, que quieren cambiarle a México hasta el modo de andar, que a los ciudadanos y ciudadanas de a pie eso les importó un camino. Lo que les importó es que luego de una larga guerra civil y una sangrienta guerra cristera, por fin podrían vivir en paz. Triste. No lo entienden, ni lo entenderán.



¿Caro el voto en 2018? Carísimo. ¿Y?



Siguen las quejas porque en México se gasta tanto dinero de los impuestos en las elecciones. No es así, se gasta todo ese dinero en costear el barroco sistema electoral que es la Legipe, la ley electoral, cuya paternidad no pueden negar los actuales dirigentes de Acción Nacional.

Una ley que, cada vez que todas sus sucesivas reformas desde 1996, tiene como origen el sospechosismo y resulta en la creación de nuevas formas de “control”, dizque para impedir el fraude electoral.

El actual costo es el resultado de la reforma del 2014 –de autoría

panista- que centralizó bajo la autoridad del Instituto Nacional Electoral todos los procesos electorales, los federales, los estatales y los locales que se celebran en la República. Y esperen la reforma de 2019.



Bien dicen, el que no conoce a Dios…



En la ceremonia del 89 aniversario de la fundación del PRI, el único orador fue su candidato José Antonio Meade. Fue, ootra vez, el reencuentro con la estructura del tricolor, la cual, como se ha dicho, no basta para ganar, pero sin ella nadie puede ganar. Ofreció corregir lo corregible de los programas gubernamentales… El multifacético grupo que extraoficialmente son los asesores de la coalición que formaron PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pero en realidad ambicionan ser los mentores de Ricardo Anaya, pretenden ser la versión del Grupo San Ángel, trampolín para los más listos… Y uno recuerda a Churchill, quien dijo:

“el problema de nuestro tiempo es que nadie quiere ser útil, todos quieren ser importantes” … Ayer, en contraste con las rabiosas críticas contra las fuerzas armadas, críticas que reflejaron todas las leyendas negras, ayer el candidato presidencial de la coalición Morena, PES y PT, Andrés Manuel López Obrador, ayer hizo, a su modo, claro, un elogio a la “institucionalidad” de las fuerzas armadas. Alguien dijo que los únicos que no cambian de opinión son los muertos y los tarugos… ¿Quién es tan ingenuo en que habrá presupuesto para financias los cultivos de los campesinos más pobres? Quién finge desconocer que desde hace tres décadas el narco financia a los campesinos que cultivan maíz en la sierra guerrerense. Hay asesoría y dinero que les permita cultivar amapola. No sean inocentes, no habrá presupuesto que alcance… ¡Cuántas tonterías se dicen en campaña! Ayer el dirigente nacional del PAN Damián Zepeda comparó al gobierno de México con la dictadura venezolana…