Tardarán tres generaciones para salir de la pobreza educativa los jóvenes que ahora no tienen acceso al tema laboral, por lo menos eso nos comenta José Medina Mora, presidente de la Coparmex.

Nos platica que, en la caída tan profunda de la economía, que se tuvo en 2020, de 8.5%, de acuerdo con el IMSS, se perdieron 1 millón 100 mil empleos formales en cinco meses, y luego nos tardamos 17 meses para recuperar los perdidos.

Es decir, apenas en diciembre de 2021 se recuperaron esos empleos perdidos, sin embargo, se debieron generar otro millón 200 mil en 2021, pero todos los jóvenes que se van incorporando a la economía formal no tuvieron cabida.

Sí es una situación de crisis económica, de empleos y empresas que se perdieron, y desde luego que no ha llegado la inversión que ayude a la reactivación de la economía. Si a ello le agregamos la inflación tan alta de 7% y la cual se prevé concluirá por arriba del 4% para este año, se estima que sea hasta 2023 que baje del 4%, y entonces los empleos empiecen a recuperarse.

Aunque el aumento al salario mínimo, que era indispensable, no tuvo un impacto muy positivo, prácticamente quedó en el olvido, de ahí que no se puede considerar que hay avance en el proceso.

Es urgente que en lugar de hablar a favor o en contra de la reforma eléctrica, deberíamos estar hablando de lo que necesita el país, sin que haya apagones, a precios competitivos para que se quede la inversión y se atraiga nueva. Que haya reglas que generen empleo, es lo que necesitamos para reactivar la economía

Ahora hablemos de la reforma a la ley de subcontratación, si bien es cierto hubo diálogo en todas las partes involucradas ‑sindicato, empresas y gobierno‑, es importante que en ese mismo tenor se concrete la reforma energética, para evitar violar lo firmado en el T-MEC.

No obstante, preocupa mucho más la falta de inversión porque no se genera el empleo y no se reactiva la economía.

Qué pasa con la incorporación de trabajadores en la informalidad a la formalidad. Lo que más preocupa es que 60% de la fuerza laboral trabaja en la informalidad, lo que nos rezaga en la productividad y la economía.

Tenemos que aprovechar la economía de Estados Unidos, que es 20 veces más grande que la de México. Aprovechar y trabajar en conjunto con las empresas del norte, que participen las pymes en la cadena de suministro de las grandes empresas, para que se fortalezca la economía y no se divida la fortaleza.

Es momento de que se abra el diálogo, es una realidad que el gobierno mexicano no quiso apoyar a las empresas para que no cayeran ni para reactivar la economía, por ello vemos una caída muy fuerte y rebote lento, a diferencia de otros países en donde ya se recuperan.

No obstante, la expectativa de México sigue siendo una gran opción de inversión. Por ello no debemos perder más certeza jurídica.

