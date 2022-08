Ahora toca detener a militares, consigna oficial

La mal llamada “Comisión de la Verdad” usa el caso de los normalistas para encauzar el rencor y prejuicios de los radicales de izquierda; pero la consigna es no llegar hasta general de división.

Así, al notificar la FGR a Sedena las órdenes de aprehensión contra 20 mandos y personal militar, pese exigencias de radicales, no se incluyó al exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y fijó límites al “ánimo justiciero”.

Si los soldados y marinos, por disciplina y lealtad al mando civil, han callado ante las acusaciones de complicidad en “masacres”, tendrán que aceptar la explicación de que la detención de unos cuantos “no mancha el prestigio de las Fuerzas Armadas”.

ISSSTE: su turno en la demolición del sector salud

La dupla Alcocer-López Gatell, pese a que sólo el salvavidas del IMSS Bienestar evitó al Ejecutivo aceptar públicamente el fracaso del proyecto original de suplir al Seguro Popular con el Insabi, ahora van sobre el ISSSTE.

Fundado en 1960 para atender a la burocracia y sus familias ha batallado porque, históricamente, se ha tolerado que las dependencias gubernamentales regateen el pago de cuotas y la SHCP casi siempre tiene que apuntalar las finanzas del ISSSTE.

Hoy, el IMSS Bienestar apenas cubre a una fracción de los 30 millones que cubría el Seguro Popular, pero van por los recursos del ISSSTE. Fútil intento para satisfacer la fantasía del sistema universal. Ojalá en 2024 no digan: estas ruinas que ven.

Depende de la SCJN el futuro de los autónomos

Desde hace mucho el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene las vacantes de tres comisionados, pero el presidente López Obrador no ha querido designar ternas para reemplazarlos.

Desde la campaña del 2018, cuando a los entonces integrantes del programa “Tercer Grado” de Televisa les reveló su profunda desconfianza de los organismos autónomos creados en los pasados 20 años.

De lo que decida la Suprema Corte en el caso del IFETEL dependerá el futuro de los organismos autónomos creados justamente para acotar al poder presidencial y prevenir las arbitrariedades del pasado.

Notas en remolino

Abogados de confianza me dicen que el mejor ejemplo de los despropósitos en las acusaciones a funcionarios del pasado por el crimen contra los normalistas de Ayotzinapa es la que hacen contra Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, por el delito de leer los comunicados... ¿Qué ominoso futuro augura eso de “si la gente quiere enjuiciar, se enjuiciará?”... Lego en materia económica, uno pregunta si las mini, pequeñas y medianas empresas están en condiciones de pagar un salario mínimo 50 por ciento superior al actual. O si eso no fomentará la informalidad. Conste, es pregunta... ¿Seguros que las huelgas en las populares prepas de CDMX no es maniobra contra la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum?... Los actuales avatares políticos recuerdan como Mario Puzo ilustró la filosofía Corleone. El hijo mayor le reprocha a Michael que su propósito de matar a un capitan de policía es cosa personal, pues le abofeteó. El hijo menor responde a su hermano mayor Sony: “no es nada personal, es sólo negocios” ...