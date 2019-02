Desde hace unos días, el viernes 1 de febrero, cumplió dos meses de edad el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 63 días para ser precisos.

Asumió la presidencia con el apoyo del 53% de los mexicanos que por él votaron en la elección presidencial del 1 de julio pasado. Desde entonces, pese a lo que digan sus detractores y si las desprestigiadas encuestas son correctas, ha ido ganando popularidad y aceptación.

Una encuesta telefónica realizada por GCE) el 21 de enero de 2019 entre 601 personas señala que el 88.7% de ellos tiene una buena o muy buena opinión del presidente.

Otra encuesta telefónica a nivel nacional, realizada por De las Heras Demotecnia el 11 de enero entre 500 personas, indica que pese al cierre de poliductos y la escasez de gasolina en varios estado del país, la aceptación de AMLO llega al 65% (57% de los encuestados aceptaron que mejoró la opinión que tenían de él y 8% dijeron que su opinión siguió siendo buena).

Una encuesta en 800 viviendas del país realizada del 15 al 24 de diciembre por Parametría, muestra que 83% de los entrevistados aprueba la manera en que AMLO realiza su trabajo (53% aprueba mucho y 30 aprueba poco).

Tal vez los resultados más sorprendentes son los que arrojó la encuesta denominada Esperanza y Optimismo en la Paz Global (Hope & Optimism On Global Peace) que cada año realiza en decenas de países la encuestadora Gallup International.

La más reciente, llevada a cabo durante el último trimestre de 2018, entrevistó a 49 270 personas en 51 países, México incluido.

A la pregunta “En lo que a usted respecta, ¿cree que 2019 será mejor, peor o igual que 2018?”, las 500 personas que en nuestro país fueron encuestadas vía Internet respondieron así: que será mejor el 67%, que será peor el 9%, que no será mejor ni peor el 14%. 11% dijo no saber o no contestó la pregunta. O sea, que los optimistas superan a los pesimistas por 58 puntos porcentuales.

Así, en la encuesta México quedó en el tercer lugar de los cinco países en donde hay un mayor número de optimistas que de pesimistas, detrás de India (64 puntos porcentajes de diferencia entre los primeros y los segundos) y Albania (61) y por encima de Armenia (55) y Ghana (54).

Si de por sí llama la atención que nuestro país se ubique en ese tercer lugar, más debe sorprendernos que el resultado es diametralmente opuesto al que se obtuvo en la misma encuesta realizada en 1917, también en el último trimestre.

El año antepasado, a la pregunta “En lo que a usted respecta, ¿cree que 2018 será mejor, peor o igual que 2017?, 26% de los mexicanos respondieron que sería mejor y 34% que sería peor, una diferencia de ocho puntos porcentuales a favor de los pesimistas. Por ello, con -8 puntos, México quedó en el quinto lugar de los países más pesimistas, detrás de Italia (-41 puntos), Grecia (-30), Bosnia y Herzegovina (-18) e Irán (-18).

¿Cómo explicarnos un cambio de entre -8 a +58 puntos de un año a otro si las condiciones económicas del país no variaron, si los índices delincuenciales aumentaron, si a fin de cuentas el México que de 2017 es similar al de 2018?

La explicación, nos guste o no, tiene un nombre: Andrés Manuel, el hombre capaz de generar optimismo en la mayoría de los mexicanos.

