De acuerdo con los registros, el extraterrestre Ziggy Stardust arribó al planeta Tierra el 16 de junio de 1972 proveniente de una estrella al borde de la extinción con sólo cinco años de vida. Ziggy Stardust fue la segunda personalidad que habitó David Bowie y la que lo convirtió en una estrella de rock y en una fuerza musical única.

En The Rise and Fall of Ziggy Stardust & The Spiders From Mars, Bowie dejaba la personalidad del Mayor Tom para convertirse en Ziggy, un extraterrestre andrógino que venía de otro planeta dispuesto a convertirse en una estrella de rock. “Yo podría hacer esa transformación en una estrella de rock” canta Bowie en “Star”.

The Rise and Fall of Ziggy Stardust tomaba referencias de la ciencia ficción, Bertolt Brecht, Anthony Burgess, los cómics y la leyenda de Vince Taylor, el líder de Vince Taylor and The Playboys, para crear a Ziggy, un don nadie que decide convertirse en una estrella de rock para vivir una vida rápida y llena de excesos que terminará, como casi siempre, en la tragedia.

Acompañado de las Spiders from Mars: Mick Ronson en la guitarra, Trevor Bolder en el bajo y Woody Woodmansey en la batería, Ziggy Stardust nos cuenta el ascenso y la caída de un ídolo. Una víctima del exceso y de su propio éxito. A lo largo de sus 38 minutos Ziggy nos canta historias sobre el fin del mundo (“Five Years”), de fábulas y batallas espaciales (“Moonage Daydream” y “Ziggy Stardust”), de amor y sexo (“Soul Love” y “Lady Stardust”, del glamour (“Star”) y los excesos de una estrella de rock (“It Ain’t Easy” y “Suffraggette City”), de la vida y la muerte (“Rock & Roll Suicide”).

David Bowie y Mick Ronson. Foto: Davidbowie.com

La aparición de Ziggy Stardust en el programa Top of The Pops de la televisión británica le cambió la vida a Robert Smith de The Cure, Bono de U2, Boy George, Mick Jones de The Clash, Johnny Marr de The Smiths, Siouxsie Sioux, Marc Riley de The Fall, Noel Gallagher de Oasis, Dave Gahan de Depeche Mode, Adam Ant, Gary Numan, Gary Kemp de Spandau Ballet, Elton John, Nick Rhodes de Duran Duran, Peter Murphy de Bauhaus, Jarvis Cocker de Pulp y los hermanos Reid de The Jesus and Mary Chain, inspirándolos a convertirse también en estrellas de rock.

El hombre del espacio (“the nazz with the god given ass”) había llegado con su rayo interestelar para cautivarnos a todos.

Fue el 6 de julio de 1972, en un fenómeno similar al que ocurrió cuando el mundo vio por primera vez las peligrosas caderas de Elvis Presley en televisión o cuando The Beatles conquistaron Estados Unidos en su debut en el show de Ed Sullivan en 1964.

Ese mismo año de 1972 Bowie se consolidó como una de las figuras más importantes del rock con sus créditos de producción de Transformer de Lou Reed, el segundo álbum solista del exlíder de The Velvet Underground. Transformer abriría la puerta para el glam rock con mucha androginia, brillo y una estética musical y visual que tomaría otras formas una década después con el goth, new wave, los New Romantics y una serie de escenas posteriores. Además del Raw Power de Iggy & The Stooges.

David Bowie habitó la personalidad de Ziggy Stardust sólo por un breve tiempo y su siguiente álbum, Aladdin Sane, mantuvo la misma estética. Sobre el escenario incorporaba elementos del teatro Kabuki japonés mientras que los diseños de Kansai Yamamoto ayudaron a crear la imagen perfecta del extraterrestre andrógino que alimentaba a la confusión que Bowie creaba en sus entrevistas con la prensa musical.

Las imágenes tomadas por el fotógrafo Mick Rock durante aquella gira ayudaron a construir el mito de Bowie y de Ziggy Stardust. Era el apogeo del glam rock y Ziggy estaba aquí para destruir todo y exterminar la década anterior, incluidos sus vestidos florales hippies.

Mick Ronson y David Bowie. Foto: Mick Rock

Catorce meses después en el Hammersmith Odeon de Londres, Ziggy se sacrificó ante su propio público, en una memorable presentación que fue capturada por las cámaras de D.A. Pennebaker. También queda el álbum Live Santa Monica ’72 que registra la gira de Bowie por los Estados Unidos. En el público se pueden escuchar los gritos de conmoción del público.

Tras bambalinas, Steve Jones, el futuro guitarrista de los Sex Pistols, se escabulló para robarse algo del equipo de Bowie que después utilizaría con los Pistols.

Ziggy Stardust siempre supo que tenía cinco años antes de que su vida se extinguiera como el planeta Krypton. La fantasía de convertirse en una estrella de rock era su forma de escaparse por un momento de su propia realidad.

David Bowie buscó cambiar de piel y pronto abandonó la fantasía de Ziggy para hacer un álbum de covers, Pin Ups, y en un ambicioso proyecto que buscaba llevar las ideas de 1984 de George Orwell a lo que terminó siendo el álbum Diamond Dogs. Bowie siguió transformándose por el resto de su carrera y a la vez nunca dejó de ser Ziggy Stardust. Lo recordaremos para siempre como el Hombre del Espacio que llegó a la Tierra para transformar nuestras mentes.

Cada vez que escuchamos The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars queremos vivir la fantasía de convertirnos en Ziggy. Queremos que el Hombre del Espacio nos cautive otra vez con su rayo estelar y que Ziggy nos comparta un poco de su polvo de estrellas mágico que nos volverá a todos estrellas de rock, aunque sea por unos instantes.

