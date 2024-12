Waller de la Fed se inclina por recortar las tasas en diciembre

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo el lunes que se inclinaba por recortar la tasa de interés de referencia en la reunión de diciembre, ya que la política monetaria seguía siendo lo suficientemente restrictiva como para seguir presionando a la baja la inflación.

"La política sigue siendo lo suficientemente restrictiva como para que un recorte adicional en nuestra próxima reunión no cambie drásticamente la orientación de la política monetaria y deje un amplio margen para ralentizar más adelante el ritmo de recortes de tasas, si es necesario, para mantener el progreso hacia nuestro objetivo de inflación", dijo Waller.

Al mismo tiempo, en comentarios en un simposio sobre bancos centrales organizado por el Instituto Americano de Investigación Económica, Waller agregó que los próximos datos sobre el empleo, la inflación y el gasto de los consumidores aún podrían inducirle a hacer una pausa si parece que el progreso en materia de inflación se está estancando.

"Toda esa información me ayudará a decidir si recortar o no. Al día de hoy, me inclino por continuar el trabajo que hemos iniciado para devolver la política monetaria a un entorno más neutral" con continuos recortes de tasas , dijo Waller, que ha sido una voz clave en la configuración de la respuesta de la Fed a la inflación que estalló a un máximo de 40 años en 2022.

El mercado esperaba un nuevo recorte de un cuarto de punto en diciembre, pero los últimos datos sobre la inflación hacen temer que los avances se hayan estancado.

El índice de precios de los gastos de consumo personal, una medida clave, excluidos los costos de los alimentos y la energía, se ha estancado en un rango del 2.6% al 2.8% desde mayo, muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

"Si los datos que recibamos entre hoy y la próxima reunión nos sorprenden de un modo que sugiera que nuestras previsiones de ralentización de la inflación y de una economía moderada, pero aún sólida, son erróneas, entonces seré partidario de mantener constante la tasa de interés oficial", declaró Waller.

Afirmó que también es probable que los tipos sigan bajando el año que viene, aunque el ritmo y el grado de reducción aún están por determinarse.

En su próxima reunión, la Fed publicará nuevas proyecciones económicas que mostrarán hasta qué punto los responsables esperan recortar su tasa de referencia el año que viene. La tasa se sitúa actualmente en un rango entre el 4.5% y el 4.75%.

"La evidencia es clara de que la política monetaria sigue siendo significativamente restrictiva y de que un nuevo recorte sólo significará que no estamos pisando tan fuerte el freno", dijo Waller. "Espero que los recortes de tipos continúen durante el próximo año hasta que nos acerquemos a una fijación más neutral de la tasa de interés oficial, agregó.