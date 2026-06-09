Wall Street retrocede; tecnológicas lideran las pérdidas

Los tres principales índices de Wall Street caen la mañana de este martes. Los índices bajan, revirtiendo una apertura positiva, en un mercado que mantienen la preocupación por la guerra en Oriente Medio y que espera esta semana cifras de inflación de Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 0.52% a 50,523.23 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, baja 1.03% en 7,329.13 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cae 1.82% a 25,457.02 puntos.

En los valores individuales, Applied Digital (-0.89%) cae luego de una subida de más de 11% tras firmar un contrato de arrendamiento de un centro de datos de inteligencia artificial por valor de 5,200 millones de dólares con un hiperescalador con sede en Estados Unidos.

Otros valores relacionados con la IA subieron inicialmente, aunque después retrocedieron. Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzan. El sector de tecnologías de la información encabeza el descenso (-3.17%), con los títulos de Nvidia (-2.63%) cayendo con fuerza.