Wall Street retrocede presionado por tecnológicas; espera de minutas de la Fed

Los tres principales índices de Wall Street retroceden la mañana de este miércoles. Las caídas del sector de tecnología hacen bajar al mercado, que se alista para la publicación de la minuta de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cede 0.03% a 44,909.06 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cae 0.73% en 6,364.49 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cede 1.35% a 21,025.08.

Cuestionan fuertes avances

Luego de haber impulsado en gran medida de la recuperación del mercado desde su caída de abril, los valores tecnológicos ceden terreno mientras los inversionistas evalúan sus múltiplos. El sector de tecnología de la información del índice S&P 500 cae 2% esta mañana.

Algunos analistas mencionan que versiones sobre la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump comience a tomar participaciones de capital en empresas de chips como Intel a cambio de subvenciones por la Ley CHIPS estaría detrás de las fuertes bajas en el sector.

Los siete magníficos, como se le conoce a las siete empresas tecnológicas más grandes según capitalización de mercado, presionan: Nvidia (-1.68%), Microsoft (-0.87%), Apple (-1.66%) Amazon (-2.15%), Alphabet (-1.26%), Meta (-1.46%) y Tesla (-2.95%) bajan.

Reportes de minoristas

En los reportes trimestrales, las acciones de Target (-7.32%) bajan después de que la empresa minorista reportó una caída en sus ventas y anunciara que tendrá un nuevo director ejecutivo a partir de febrero. Por su parte, Lowe's (+0.72%) sube tras superar expectativas.

Los inversionistas siguen atentos los reportes trimestrales de empresas minoristas esta semana, que suelen ser vistos como un indicador de la salud del consumo en Estados Unidos. Mañana los inversionistas esperan expectantes las cifras del gigante Walmart (+0.96%).

Atención en la Fed

El presidente de la Fed, Jerome Powell, pronunciará un discurso el viernes en la reunión anual de Jackson Hole. Los mercados esperan que ofrezca pistas sobre los próximos pasos del banco central. Más tarde este día se divulgarán las actas de la reunión del banco central.

Por otra parte, en la información también destaca que el presidente Trump pidió la renuncia de la gobernadora de la Fed Lisa Cook, debido al llamado del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda por el caso de un presunto fraude hipotecario.