Wall Street cierra la sesión en alza, pero registra pérdidas semanales

Los principales índices de Wall Street subieron con fuerza el viernes, ya que los operadores apostaron por un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal el mes que viene, pero registraron pérdidas en la semana debido a la preocupación por las elevadas valoraciones tecnológicas.

Las acciones de Nvidia saltaron brevemente en las operaciones de la tarde, después de que fuentes dijeran que el Gobierno de Donald Trump está considerando dar luz verde a las ventas de los chips de inteligencia artificial H200 de la compañía a China.

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, John Williams, miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto, dijo que el banco central aún puede recortar las tasas "a corto plazo" sin poner en peligro su objetivo de inflación.

Los operadores ven ahora casi un 70% de posibilidades de que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos en diciembre, frente a casi un 37% a primera hora del día, según la herramienta FedWatch de CME.

Sin embargo, la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo a la cadena CNBC que la política monetaria está "en el lugar correcto", lo que indica escepticismo sobre la necesidad de otro recorte de tasas. Su postura contrasta con las señales de algunos de sus colegas, una divergencia que podría avivar la volatilidad del mercado antes de la reunión de diciembre.

"Todavía hay expectativas de que continúe el ciclo de recorte de tasas, ya sea en diciembre o a principios del año que viene", dijo John Campbell, jefe del equipo de renta variable básica sistemática de Allspring Global Investments.

"Podría haber cierta volatilidad en torno al recorte de diciembre, pero el ciclo de baja probablemente seguirá hasta el año que viene".

El S&P 500 ganó 64.23 puntos, o 0.98%, a 6,602.99 puntos; mientras que el Nasdaq Composite sumó 195.03 puntos, o 0.88%, a 22,273.08 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 493.15 puntos, o 1.08%, a 46,245.41 puntos.

Las acciones se han mostrado volátiles en las dos últimas sesiones, reflejando la creciente ansiedad de los inversionistas por las altísimas valoraciones del sector tecnológico y por lo que pueda ocurrir en la reunión de diciembre de la Fed.

Los papeles de Alphabet subieron.

Eli Lilly cerró en alza tras convertirse en el primer fabricante de medicamentos que alcanza el billón de dólares de capitalización bursátil.

Índices de Wall Street anotan pérdidas semanales

En la semana, el S&P 500 cayó 2%, el Nasdaq bajó 2.74% y el Dow Jones cedió un 1.9%. En tanto, el Nasdaq sumó su tercera baja semanal seguida, su peor racha desde marzo.