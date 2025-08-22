Wall Street cierra con ganancias tras mención de Powell a recorte de tasas de interés

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con fuertes avances las negociaciones de este viernes. Las acciones subieron por una reacción entusiasta a un discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que abrió la posibilidad a un recorte de tasa.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 1.89% a 45,631.74 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 1.52% a 6,466.91 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico subió 1.88% a 21,496.54 puntos.

En un esperado discurso en el simposio anual de Jackson Hole, Powell dejó abierta la puerta a un posible recorte de tasas de interés en septiembre para evitar que el mercado laboral pierda más dinamismo. Sin embargo, remarcó que persisten riesgos de aumento de inflación.

"La estabilidad de la tasa de desempleo entre otras medidas nos permite proceder con cautela. No obstante, con la política monetaria en territorio restrictivo, las perspectivas de referencia y el cambiante equilibrio de riesgos pueden justificar un recorte", comentó Jerome Powell.

La mención de un recorte impulsó la apuesta por un ajuste de 25 puntos base en la reunión de política monetaria de la Fed, en septiembre. La herramienta Fed Watch, de CME, que sigue los futuros de tasa, descuenta un ajuste de 25 pb con una probabilidad de 89.3 por ciento.

10 de los 11 sectores principales del S&P 500, cerraron la jornada con ganancias. Destacaron las empresas de consumo discrecional (+3.19%), impulsadas por Amazon (+3.10%) y Tesla (+6.22%). En el Dow Jones, destacaron Caterpillar (+4.25%) y Home Depot (+3.81%).

A pesar del buen desempeño de este viernes, la presión sobre las tecnológicas en la primera mitad de la semana dio un desempeño acumulado mixto. El índice Dow Jones subió 1.53%, mientras que el S&P 500 cagó un marginal 0.27%, y el Nasdaq cayó -0.58 por ciento.