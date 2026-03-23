Volaris despega en BMV en su reingreso a selecto índice

Las acciones de la aerolínea de bajo costo Volaris que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subieron en su reingreso al principal índice, el S&P/BMV IPC, en la primera jornada de la semana.

La aerolínea tomó el lugar de Becle, el mayor productor de tequila, bajo la marca José Cuervo, que salió de la muestra tras este primer ajuste del año.

Los títulos de Volaris subieron 2.86% a 12.93 pesos, con lo que dio fin a una racha negativa de tres jornadas.

Por su parte, las acciones de la tequilera cayeron 2.59% a 14.69 pesos, con lo cual registraron su cuarta sesión a la baja, acumulando una caída de 4.67 por ciento.

En lo que va del 2026, Volaris pierde 18.89% y Cuervo 29 por ciento.

Este rebalanceo semestral realizado por S&P Dow Jones Índices, se basa en liquidez y operatividad de las emisoras.

Volaris regresa al S&P/BMV IPC, de las 35 empresas más importantes de México exactamente 2 años después de haber salido el 18 de marzo de 2024.

En aquel momento, la aerolínea fue dada de baja debido a una disminución en su valor de capitalización flotante y niveles de liquidez, siendo sustituida por Corporación Inmobiliaria Vesta, desarrolladora de parques industriales.

Otro factor que mueve las acciones de Volaris es la volatilidad en los precios del petróleo. “Dado que aerolíneas mantienen una alta dependencia de los precios del combustible, la volatilidad en el crudo suele generar presión sobre sus costos”, de acuerdo con GBM Research.

Mal presagio

En un estudio analistas de Barclays aseguraron que las acciones de Cuervo enfrentan riesgos a la baja este año por los costos y producción de la materia prima, así como factores regulatorios y de mercado, y riesgo cambiario.

“Existe el riesgo de clima adverso o plagas que afecten al agave, así como la volatilidad en el costo de su principal insumo. Además, la empresa enfrenta la posible pérdida de la Denominación de Origen, un aumento en la competencia, o la implementación de mayores impuestos a las bebidas alcohólicas y otras regulaciones adversas”, dijeron.