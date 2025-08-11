Trump insta a China a comprar más soya a EU

Los futuros de la soya estadounidense subieron a un máximo de dos semanas el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que esperaba que China cuadruplicara sus compras de soya a Estados Unidos, mientras las previsiones locales de clima cálido y seco despertaron cierta preocupación por los rendimientos.

Los futuros del maíz y el trigo siguieron al alza a la soya, ya que los operadores esperaban que un aumento de las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses pueda formar parte de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

China es el mayor importador de soya del mundo, pero hasta ahora ha evitado las compras de la próxima cosecha estadounidense, ya que la tensión comercial entre Washington y Pekín ha recrudecido.

"China está preocupada por su escasez de soya", publicó Trump en Truth Social. "Espero que China cuadruplique rápidamente sus pedidos de soya. Esta es también una forma de reducir sustancialmente el déficit comercial de China con Estados Unidos".

La publicación de Trump ofreció un impulso a los mercados que se vieron lastrados por las expectativas de cosechas masivas de soya y maíz en Estados Unidos tras un clima mayormente favorable en el Medio Oeste este verano.

"Creo que es una combinación del tuit de Trump y las previsiones. Existe la preocupación de que vamos a tener clima seco entre ahora y el final del mes y en septiembre", dijo Ted Seifried, estratega jefe de Mercado de Zaner Ag Hedge.

La soya para noviembre en Chicago subió 23.75 centavos, a 10.1125 dólares el bushel, tras las mayores ganancias porcentuales del contrato en dos meses. El maíz de diciembre subió 2.25 centavos, a 4.0775 dólares el bushel, mientras que el trigo para septiembre subió 1.5 centavos, a 5.16 dólares el bushel.

Los operadores también estaban cuadrando posiciones antes del informe mensual de oferta y demanda de cultivos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del martes.