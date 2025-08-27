El trigo cae por el buen tiempo en las regiones productoras

Los futuros del trigo de Chicago perdieron terreno el miércoles arrastrados por las grandes cosechas mundiales, el tiempo favorable en las zonas de cultivo y la fortaleza del dólar, según analistas.

Los futuros del maíz siguieron a la baja al trigo y la soya bajó ligeramente por el creciente optimismo sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, aunque ase seguía esperando una gran cosecha.

El contrato de maíz más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT), el maíz de diciembre, bajó 3.25 centavos a 4.0625 dólares el bushel; el trigo de diciembre perdió 7 centavos a 5.2475 dólares el bushel y la soya de noviembre bajó 2 centavos a 10.4750 dólares el bushel.

El trigo de invierno de Carolina del Norte también cayó a mínimos contractuales.

El trigo está cayendo en medio de las previsiones de lluvias en las zonas de cultivo de trigo de invierno en los próximos días. "Esto contribuirá en gran medida a restablecer la humedad del suelo y preparar los lechos de siembra del trigo de invierno", dijo Brian Hoops, presidente de Midwest Market Solutions.

Mientras tanto, los altos precios del maíz han frenado la demanda de exportación, según Terry Linn, de Linn & Associates.

La expectativa de una cosecha récord de maíz en Estados Unidos, sumada a las recientes producciones de países como Brasil y Argentina, mantiene los precios a la baja en el corto plazo, y más adelante podría seguir presionando los precios.

De acuerdo con un boletín de Grain Market Insider, “el maíz carece de un impulso alcista, ya que la presión de entrega y las ventas de exportación moderadas superan los datos favorables”.

Los agricultores estadounidenses están en vías de recoger este otoño la mayor cosecha de maíz de la historia del país, así como una abundante cosecha de soya; sin embargo, el mercado de la soya está centrando su atención en las probables conversaciones entre Estados Unidos y China de esta semana.

Se espera que el alto negociador comercial chino Li Chenggang viaje a Washington esta semana para reunirse con funcionarios, dijo un portavoz del gobierno de Estados Unidos, con las dos superpotencias buscando trazar un camino más allá de su actual tregua arancelaria.

Según Linn, "estos resultados aún por determinar de la oferta y la demanda tienen el potencial de influir en nuestro comportamiento interno de un resultado final extremadamente bajista a uno extremadamente alcista".