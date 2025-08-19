Starbucks aumentará 2% el salario de sus trabajadores

La cadena estadounidense de cafeterías Starbucks Corporation otorgará a todos sus empleados asalariados en Norteamérica un aumento de 2% este año, reportó la agencia de noticias Bloomberg.

Este aumento se aplicará de manera uniforme a todos sus trabajadores asalariados, lo que incluye a todo el personal corporativo, así como a los trabajadores de manufactura y distribución, así como a los gerentes de tienda, dijo el medio.

Esto supone un cambio con respecto a años anteriores, cuando los aumentos se otorgaban a discreción de los gerentes.

Starbucks está trabajando en una estrategia de reestructuración que incluye un mejor servicio, tiempos de espera más cortos y locales más acogedores. Paralelamente, la compañía pidió a los ejecutivos que mantengan los costos bajo control para ayudar a financiar estas mejoras.

La compañía busca revertir seis trimestres de caídas en las ventas en tiendas comparables, por lo que busca lograr una reestructuración de gran envergadura y gestionar sus gastos.

Starbucks otorgó a algunos ejecutivos bonos que se les pagarán si controlan los costos y logran la recuperación lo más rápido posible.

Este martes, las acciones de Starbucks, en Nasdaq, cotizaban alrededor de los 91 dólares por título, al medio día de la Ciudad de México, y en el año acumulaban una baja de alrededor de 2.5%.