Soya y maíz operan volátiles a la espera de estimado agrícola en EU

Los futuros de la soya y el maíz de Chicago registraron altibajos el lunes mientras los operadores del sector esperaban los resultados de la gira anual de cultivos Pro Farmer de esta semana en el Medio Oeste de Estados Unidos, según operadores.

Los futuros del trigo también bajaron debido a las ventas técnicas, aunque el repunte de la demanda de exportación ha proporcionado un apoyo subyacente.

La gira de cultivos estimará los rendimientos del maíz y medirá el potencial de producción de soya en siete estados de Estados Unidos después de las previsiones del Departamento de Agricultura la semana pasada sobre una cosecha récord de maíz en Estados Unidos.

Las expectativas de que la gira mostrará una gran cosecha de maíz también debilitaron los futuros del grano.

Los futuros más activos del maíz de la Bolsa de Chicago subieron 0.25 centavos a 4.0550 dólares el bushel. Los futuros más activos de la soya ganaron 2.25 centavos a 10.4475 dólares el bushel.

Los futuros del maíz y la soya seguían presionados por el clima favorable en Estados Unidos y las preocupaciones por la baja demanda de exportaciones, mientras continuaban las tensiones comerciales entre Estados Unidos y el principal comprador, China. El trigo cayó 2 centavos, a 5.25 dólares el bushel.

"No creo que el trigo vaya a subir y bajar mucho", dijo Jack Scoville, vicepresidente de Price Futures Group. "Vamos a estar atentos a lo que ocurre en el mar Negro, pero la situación es bastante confusa ahora mismo".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que estaba dispuesto a trabajar para poner fin a la guerra con Rusia antes de las conversaciones con Trump en Washington, donde podría enfrentarse a presiones para aceptar términos favorables a Moscú.