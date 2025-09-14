Presidenta de Tesla descarta preocupaciones por actividad política de Musk

La presidenta del consejo de Tesla, Robyn Denholm, descartó las preocupaciones de que las actividades políticas del director ejecutivo Elon Musk hayan impactado negativamente en las ventas del fabricante de vehículos eléctricos.

Las declaraciones de Denholm impulsaron 7.36% las acciones de Tesla el viernes ubicándose en 395.94 dólares por título.

En una entrevista con Bloomberg Television el viernes, Denholm afirmó que el compromiso político de Musk es su elección personal. "Lo que él hace desde una perspectiva política en términos de sus motivaciones políticas depende de él", dijo Denholm. "Desde una perspectiva política, estamos en una democracia, así que todos pueden expresar sus puntos de vista".

Investing publicó que la presidenta de Tesla expresó confianza en los productos de la compañía, sugiriendo que los factores políticos no afectarían el comportamiento del consumidor a largo plazo. "Mi opinión es que a largo plazo las personas compran cosas que realmente aman. Los vehículos Tesla son cosas que la gente realmente ama", añadió. Denholm también señaló que Musk ahora está "al frente y en el centro" del fabricante de vehículos eléctricos después de pasar varios meses en la Casa Blanca.

Xiaotong Zhu, vicepresidente Senior de APAC en Tesla vendió 20,000 acciones de Tesla el 11 de septiembre, según un formulario 4 presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa. La venta fue a un precio de las acciones de Tesla cerca de 396 dólares con una capitalización de mercado de 1.32 billones de dólares. Las acciones se vendieron a un precio promedio ponderado de 363.75 dólares, el valor total de la venta ascendió a 7 millones 275,100 dólares.