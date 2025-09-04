Precio de la soya cae por la falta de demanda de China

Los futuros de la soya estadounidense cayeron el jueves por tercer día consecutivo a su nivel más bajo en dos semanas y media, ya que la falta de ventas a China pesó sobre el mercado y mientras los agricultores estadounidenses se preparan para recoger una gran cosecha.

El maíz cotizó mixto ante las expectativas de una cosecha récord en Estados Unidos y la presión derivada de la caída de la soya, mientras que las compras de oportunidad y el apoyo técnico mantuvieron un suelo bajo los precios.

El trigo, por su parte, cayó a nuevos mínimos contractuales debido a la abundante oferta mundial.

Los precios del maíz y la soya se han debilitado en general esta semana, a pesar de la preocupación de que las previsiones de producción del Gobierno estadounidense no hayan ajustado los descensos de rendimiento debidos a la presión de las enfermedades en zonas del cinturón agrícola del Medio Oeste.

No obstante, se prevé que la cosecha de maíz sea récord, mientras que la de soya será probablemente una de las mayores de la historia.

La falta de compras de soya estadounidense de nueva cosecha por parte de China, en un contexto de tensiones comerciales entre Pekín y Washington, enturbia las perspectivas de la demanda.

La soya de noviembre del mercado de Chicago bajó 4 centavos a 10.275 dólares el bushel, el nivel más bajo desde el 12 de agosto. El contrato rompió el soporte técnico en sus medias móviles de 100 y 200 días, pero mantuvo el soporte en torno a su media de 50 días.

El maíz de diciembre subió 0.5 centavos a 4.185 dólares el bushel tras mantener el soporte gráfico en su media móvil de 50 días.

El trigo de diciembre de CBOT tocó un mínimo contractual de 5.145 dólares y bajó 4.5 centavos a 5.175 dólares el bushel.