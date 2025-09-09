Peso mexicano recorta avance frente al dólar tras dato de inflación local

El peso mexicano se deprecia contra el dólar la mañana de este martes. La divisa local avanza esta mañana, aunque redujo la mejora tras la publicación de datos de la inflación en México que respaldan las perspectivas de más recortes a la tasa del Banxico.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.6139 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.6587 pesos ayer, con dato el oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una caída de 4.48 centavos o de 0.24 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.7386 unidades y un nivel mínimo de 18.6220. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una cesta de seis divisas referencia, subía 0.09% a 97.54 puntos.

Dato de inflación local

El índice de precios al consumidor de México avanzó 0.06% en agosto, en línea con lo esperado por el mercado. A tasa interanual, creció 3.57%, ligeramente arriba de lo que se registró en junio, pero todavía en la meta oficial de 3% +/- 1 punto porcentual.

En cuanto a los precios subyacentes, la inflación mensual fue de 0.22%, por encima de lo esperado. A tasa interanual, el aumento de la inflación subyacente se mantuvo en 4.23%, confirmando las dificultades que se enfrentan para desacelerar los precios.

"El entorno de inflación controlada sostiene el poder adquisitivo y ofrece cierta estabilidad, pero la señal de presiones en la inflación subyacente, aunque leve, podría sugerir cautela", dijo Felipe Mendoza, Analista de mercados finacnieros, del broker digital ATFX.

El mes pasado, el Banco de México moderó la magnitud de los ajustes a la tasa clave, con una disminución de un cuarto de punto porcentual y, de acuerdo con la minuta de reunión, la junta de gobierno consideraría más adelante hacer reducciones adicionales.

Peso y presupuesto

El peso llegó a apreciarse un poco más por la madrugada, en un mercado que también asimilaba el proyecto de presupuesto nacional para el próximo año que fue presentado la noche del lunes por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.