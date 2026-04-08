Peso mexicano recupera casi 30 centavos frente al dólar por anuncio de alto el fuego entre EU e Irán

El peso mexicano se apreció con fuerza frente al dólar en la jornada de media semana. La divisa local avanzó, impulsada por el optimismo en los mercados, por el anuncio de una pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán por dos semanas para negociar.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.4299 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.7065 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), eso significó para la moneda una ganancia de 27.66 centavos o de 1.56 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.5543 unidades y un nivel mínimo 17.3590. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, caía 99.13 a 0.82% unidades.

Volatilidad en la cotización

En un mensaje a su nación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer ayer un acuerdo de alto el fuego con Irán, antes de cumplir su ultimátum de abrir el paso de embarcaciones en el estrecho de Ormuz o enfrentarse a una "destrucción total".

Teherán podría abrir la vía marítima de forma limitada el jueves o el viernes, según afirmó a Reuters una fuente del gobierno iraní. Trump, a su vez, dijo que su país colaborará de forma estrecha con Irán y están negociando la suspensión de aranceles y sanciones.

"La cotización alcanzó un mínimo de 17.36, ganando 2%. Aunque los ataques continúan e Irán emitió una declaración de violación al cese del fuego, lo que agregó incertidumbre y el tipo de cambio volvió a subir", dijo Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.

"El accionar del precio se encontrará sujeto a los avances en las negociaciones, así como el tratamiento de materiales nucleares. El mayor volumen operado en el día se da en dos zonas: 17.54 (donde converge la media móvil de 50 días: 17.5361) y 17.42", añadió.

"Se trata de un cese al fuego y no de un acuerdo de paz permanente, por lo que en la medida que pasen los días podría volver a incrementarse la aversión al riesgo si las negociaciones no avanzan de manera exitosa", dijo el local Banco Base, en una nota de análisis.