Peso mexicano se aprecia contra el dólar por apuestas de recorte a tasa de la Fed

El peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana de este viernes. La divisa local gana terreno beneficiada por un debilitamiento generalizado del billete verde por crecientes apuestas sobre más recortes a la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed).

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.3995 unidades. Comparado con un cierre de 18.4252 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 2.57 centavos o de 0.14 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.4377 unidades y un nivel mínimo de 18.3723. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, cae 0.15% a 97.75 puntos.

El cierre de gobierno de Estados Unidos por la falta de un acuerdo presupuestario aplazó los datos clave de nóminas no agrícolas. Sin referencias laborales, los inversionistas apuestan por dos recortes más a la tasa hasta un rango de 3.50-3.75 por ciento.

"Los inversionistas se mantienen enfocados en la expectativa de recortes de tasa, aumentando las probabilidades de una baja en la próxima reunión de la Reserva Federal estadounidense, incluso sin contar con las nóminas no agrícolas", destacó Copkapital.

Mientras tanto, en el aspecto local destacaba la publicación de un reporte mejor a lo esperado de la inversión fija bruta de julio. En tanto, la agencia Fitch elevó la calificación de la petrolera estatal Pemex a "BB+" desde "BB", con una perspectiva "estable".