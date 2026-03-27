Peso mexicano se deprecia sobre 18 por dólar y cae en la semana ante preocupaciones por la guerra

El peso mexicano extendió su pérdida frente al dólar en la última sesión de la semana. La divisa local retrocedió en un mercado que se alejó de los activos de riesgo y registró una caída acumulada por las dudas sobre un pronto fin de la guerra de Estados Unidos contra Irán.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.1292 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.9549 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), eso significó para la moneda una pérdida de 17.43 centavos, equivalentes a 0.97 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.1345 unidades y un nivel mínimo de 17.8839. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, sube 0.22% a 100.16 unidades.

Mercado nervioso

El índice que mide al dólar avanzó por encima de los 100 puntos por primera vez en casi dos semanas, en medio de un aumento de más de 6% en la mezcla estadounidense de petróleo WTI, sobre 100 dólares por barril, y con el europeo Brent subiendo 4% sobre los 105.

El secretario de Estado ⁠de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que guerra contra Irán debería durar semanas y no meses. Afirmó que Washington puede alcanzar sus objetivos sin recurrir a tropas terrestres y que la operación se encuentra en el nivel previsto o incluso adelantado.

Reuters reportó que un alto funcionario iraní calificó de intolerable que Estados Unidos busque un diálogo mientras hay ataques estadounidenses contra Irán. También habría dicho que Irán todavía no decide si responderá a una propuesta estadounidense para un alto al fuego.

Mercado desconfía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ayer extender hasta el 6 de abril el aplazamiento de ataques contra infraestructura energética de Irán, pero este anuncio no calmó a los mercados y los precios del crudo subían ante la poca probabilidad de un acuerdo.

"La pausa anunciada hasta el 6 de abril introduce algo de alivio en los mercados; sin embargo, la persistente contradicción en los mensajes de Washington y Teherán mantiene elevado el nivel de incertidumbre", dijo en un reporte Sergio Cisternas, analista de EBC Financial Group.

Semana de recorte de tasas

La caída del peso también se observa luego de que el Banco de México anunció un recorte de 25 puntos base a la tasa de referencia, ayer, sorprendiendo a los analistas que esperaban que mantuviera la tasa clave como lo hizo la Reserva Federal, sobre todo por la guerra.

En este contexto, el peso registró una caída semanal, afectado por la incertidumbre y por una reducción del diferencial de tasas con la referencia estadounidense. Contra un cierre oficial de 17.9557 pesos el viernes pasado, tuvo una pérdida de 17.35 centavos o 0.97 por ciento.