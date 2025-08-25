Peso mexicano se deprecia por recuperación del dólar en la primera jornada de la semana

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la sesión de este lunes. La divisa local cayó afectada por la recuperación del billete verde en el mercado, después del fuerte descenso de la semana pasada por las apuestas de ajuste de tasa de interés en Estados Unidos.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.6913 unidades por dólar. Frente a un cierre de 18.5935 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para el peso una caída de 9.78 centavos o 0.53 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.6951 unidades y un nivel mínimo de 18.5527. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis divisas, subía 0.70% 98.40 puntos.

Después del discurso del presidente de la Reserva Federal del viernes en Jackson Hole, que apoyó la apuesta de un recorte de tasa en septiembre, los operadores se alistan para recibir el dato del índice PCE de inflación, el indicador más seguido por el banco central.

"Los mercados globales arrancan la semana con cautela luego de la 'fiesta' del viernes, explicó Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos, en un reporte. Añadió que persiste la duda sobre si iniciará un ciclo de ajustes o será un recorte aislado.

Esta semana, el comportamiento del tipo de cambio estará condicionado por un reporte de la balanza comercial en México, además de los datos económicos relevantes en Estados Unidos, "puntualmente el PIB y la inflación PCE", explicó Monex Grupo Financiero.