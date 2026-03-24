Peso mexicano retrocede levemente frente al dólar en un mercado atento a Oriente Medio

El peso mexicano se depreció levemente frente al dólar en las operaciones de este martes. La divisa local cedió terreno, aunque redujo la mayor parte de la caída, en un mercado que se mantiene atento a las noticias sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.7957 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.7801 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), eso dejó la moneda una caída de 1.56 centavos, que son equivalentes a 0.09 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.9043 unidades y un nivel mínimo de 17.7021. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, subía 0.15% a 99.28 puntos.

"Sin dirección clara"

Los operadores se mantenía cautelosos después de que Irán rechazó los comentarios emitidos ayer por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un avance en los diálogos para terminar con la guerra. El petróleo WTI operaba estable, por debajo de 90 dólares.

Trump había aplazado ayer lunes cualquier ataque a las plantas energéticas de Irán y dijo que habría una garantía de cinco días tras unas conversaciones "muy productivas". Pero Irán lanzó nuevas oleadas ⁠de misiles contra Israel y acusó un intento de manipular al mercado.

"En medio de declaraciones encontradas, los precios de los activos continúan mostrando una alta volatilidad", dijo Rodolfo Campuzano, economista del grupo financiero Invex, en una nota. "Sin una dirección geopolítica más clara, es de esperarse una elevada volatilidad".

Cifras locales débiles

En el aspecto local, se conoció que el índice general ⁠de precios al consumidor aceleró a 4.63% interanual en ⁠la primera quincena de marzo. La inflación subyacente bajó a 4.46%. Ademas, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) bajó 0.9% mes a mes en enero.

"México enfrenta un panorama de cierta estanflación. El IGAE tuvo su peor desempeño desde finales de 2024, y a este enfriamiento económico se suma una inflación que desafía la hoja de ruta del Banxico", destacó Felipe Mendoza, analista del broker EBC Financial Group.