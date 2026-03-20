Peso mexicano cae frente al dólar, pero perfila primera semana positiva desde el inicio de la guerra

El peso mexicano se deprecia ante el dólar la mañana de este viernes. La divisa local cede terreno en un mercado atento a la guerra en Oriente Medio y sus posibles impactos, pero se perfila a cerrar su primera semana de ganancias desde que estalló el conflicto.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.8366 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.7396 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), eso significa para el peso una baja de 9.7 centavos, equivalentes a 0.55 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.8573 unidades y un nivel mínimo de 17.7092. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, avanza 0.55% hasta 99.76 unidades.

El peso perfila su primera semana positiva desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Contra un cierre de 17.9489 unidades el viernes pasado, la moneda perfila una ganancia de 11.23 centavos, equivalentes a un avance de 0.63 por ciento.

A pesar de este avance, analistas destacan que el sentimiento de riesgo sigue dominando en el mercado: "Los mercados financieros operan bajo un entorno de miedo extremo tras más de 20 días de conflicto", destacó Felipe Mendoza, analista de EBC Financial Group.

"Para el resto del día, espero que el tipo de cambio oscile en un rango entre 17.70 y 17.90. El contexto internacional sigue siendo el principal generador de volatilidad. Si las tensiones en el Golfo Pérsico escalan de nuevo, podría buscar los 18 pesos", afirmó Mendoza.