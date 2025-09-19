Peso mexicano hila dos jornadas con retrocesos ante fortaleza del dólar

El peso mexicano se depreció marginalmente frente al dólar este viernes y suma dos jornadas cediendo terreno, ante un fortalecimiento del billete verde, los datos económicos de la sesión previa y la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos podría no mantener un ciclo de flexibilización.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana cerró la última sesión de la semana en 18.3878 pesos por dólar, una depreciación de apenas 0.04% o 0.73 centavos de dólar. Con dicho resultado, la divisa nacional acumuló su segunda jornada con pérdidas.

Además, la moneda mexicana suma dos semanas al hilo retrocediendo frente al dólar, con 0.33 por ciento.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al billete verde con una canasta de seis monedas, cerró con un avance 0.32% a 97.66 puntos.

“El peso es afectado por el avance del dólar, después de considerar los datos económicos de la sesión previa y la expectativa de que la Fed podría no mantener un ciclo de flexibilización continua hacia adelante”, aseguraron analistas de Monex.

Gabriela Siller, directora de análisis financiero de Grupo Base, comentó que el fortalecimiento del dólar sigue relacionado con una corrección a las pérdidas de sesiones previas.

“En la sesión se observó mayor volatilidad en los mercados financieros, debido a que es el "triple witching", que consiste en la expiración simultánea de opciones sobre acciones, futuros sobre índices bursátiles y contratos de opciones sobre índices bursátiles.

Esto también ocasiona que el dólar se fortalezca y pierda terreno el peso”, agregó Siller.

"La presión de alza prevaleció, tras superar el soporte ubicado en 18.35 pesos. En este sentido, el siguiente técnico superior que pondrá a prueba se localiza en 18.50 pesos", dijo Grupo Financiero Banorte.