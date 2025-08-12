Peso mexicano avanza ante el dólar tras dato de inflación de Estados Unidos

El peso mexicano opera con ganancias contra el dólar la mañana de este martes. La divisa local avanza ante un debilitamiento del billete verde, después de que se conocieron cifras de la inflación de Estados Unidos en julio ligeramente por debajo de lo esperado.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.5964 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.6800 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 8.36 centavos o de 0.45 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.6879 unidades y un nivel mínimo de 18.5885. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, cede 0.32% a 98.19 puntos.

El Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos subió 0.2% el mes pasado, tras avanzar 0.3% en junio. En los 12 meses transcurridos hasta julio, el IPC avanzó 2.7% tras subir 2.7% en junio. Los analistas esperaban aumentos de 0.2% y de 2.8%, respectivamente.

Si bien fueron inferiores a lo previsto, los datos dejaron intactos las apuestas por un recorte de tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de septiembre, según las apuestas de futuros sobre la tasa de fondeo federal, seguidas por Fed Watch de CME.

"Esperamos que el rebote técnico se mantenga, la superación del promedio móvil exponencial de 21 días en 18.72 fortalecerá el impulso. En este contexto, la resistencia más cercana está en 18.77, mientras que el soporte se ubica en 18.55", destacó Análisis Banorte.