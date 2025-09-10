Peso mexicano liga cuarta sesión con ganancias ante el dólar tras mejores datos de inflación en EU

La moneda mexicana se apreció ligeramente contra el dólar en la sesión de este miércoles, luego de que la inflación al productor en Estados Unidos tuvo un desempeño mejor de lo esperado en agosto, lo que aumenta las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recorte sus tasas de interés la próxima semana.

Con datos oficiales de Banco de México (Banxico) el tipo de cambio terminó la jornada en 18.5908 unidades por billete verde, lo que significó una apreciación de 3.89 centavos, o 0.21%, respecto al cierre del día anterior.

Con este resultado el peso mexicano liga su cuarta jornada consecutiva con avances.

Por su parte, el índice dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al billete verde con una canasta de seis monedas, subió marginalmente 0.06% a 97.84 puntos.

En Estados Unidos se informó que los precios al productor del país descendieron 0.1% mensual en agosto, con lo que cortaron una racha de tres meses al alza, al tiempo que crecieron 2.6% a tasa anual.

Analistas de Monex esperan que el peso oscile en un rango de 18.54 a 18.63 unidades por dólar en el overnight, a la espera de los informes de producción industrial en México y la inflación al consumidor en Estados Unidos el jueves.