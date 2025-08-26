Petróleo bajó de máximos por riesgos de suministro en Rusia

Los precios del petróleo cayeron 2% el martes, borrando las ganancias de la sesión anterior, mientras los inversionistas siguen de cerca la evolución de los aranceles estadounidenses, la guerra en Ucrania y las posibles disrupciones del suministro de combustible ruso.

El Brent cayó 1.58 dólares, o 2.3%, a 67.22 dólares el barril, tras haber alcanzado en la sesión anterior su nivel más alto desde principios de agosto. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdió 1.55 dólares, o 2.4%, a 63.25 dólares.

La mezcla mexicana de exportación perdió 1.5 dólares o 2.47% a 62.10 dólares el barril.

"Al centro del mercado de esta semana está la posibilidad de que los aranceles de Estados Unidos a la India puedan duplicarse al 50% tan pronto como este miércoles (...) restringiendo aún más los flujos de exportación rusos que ya están siendo inhibidos por los recientes ataques ucranianos a refinerías", dijeron en una nota analistas de Ritterbusch y Asociados.

Las exportaciones indias podrían enfrentarse a aranceles estadounidenses de hasta el 50%, entre los más altos impuestos por Washington.

El repunte del lunes fue impulsado sobre todo por los riesgos de suministro tras los ataques de Ucrania a la infraestructura energética rusa y la posibilidad de nuevas sanciones de Estados Unidos al petróleo ruso.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó su amenaza de imponer sanciones a Moscú si no hay avances hacia un acuerdo de paz en las próximas dos semanas; sin embargo, varias fuentes dijeron a Reuters que funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y Rusia discutieron varios acuerdos energéticos al margen de las negociaciones de este mes en busca de la paz en Ucrania.

Fin de la racha ganadora

“El mercado petrolero cerró la jornada de este martes a la baja, poniendo fin a la racha de ganancias que había sido impulsada por el aumento de las tensiones geopolíticas, en particular los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética rusa”, comentó Antonio Montiel, director de Análisis de ATFX Education.

Agregó que en la sesión previa, “este contexto había llevado al Brent a registrar una subida cercana al 2% y al WTI a alcanzar su nivel más alto en tres semanas, reflejando el temor a interrupciones en el suministro ruso y al riesgo de sanciones adicionales por parte de Estados Unidos en caso de que no se lograran avances en el diálogo de paz”.

Dijo que la corrección observada también responde a la cautela de los inversionistas al anuncio de nuevos aranceles comerciales impuestos por Estados Unidos a India, medida anticipada por el mercado y motivada por las importaciones indias de crudo ruso. “Este factor añade incertidumbre al escenario y aumenta la probabilidad de movimientos volátiles en las próximas sesiones, a medida que los agentes reevalúan riesgos y ajustan posiciones”, indicó.

Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base dijo que el WTI es un activo de riesgo, por lo que esta cautela del mercado propició una menor demanda de petróleo, presionando a la baja su precio.

Los precios del Brent podrían mantenerse en una horquilla de entre 65 y 74 dólares en un futuro previsible, añadió. (Con información de Reuters)