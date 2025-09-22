Petróleo a la baja ante aumento de exportaciones de Irak

Los precios del petróleo cayeron el lunes, ya que la preocupación por un exceso de oferta contrarrestó las tensiones geopolíticas en Rusia y Oriente Medio.

Los futuros del Brent, bajaron 11 centavos, o 0.16%, a 66.57 dólares por barril. El Brent se ha cotizado entre 65.50 y 69 dólares por barril desde inicios de agosto.

El contrato del WTI para entrega en octubre, se situó en 62.64 dólares por barril, una baja de 4 centavos, o 0.06 por ciento. El de noviembre, más activo, perdió 27 centavos, o 0.5%, a 62.09 dólares el barril.

La mezcla mexicana de exportación, por su parte, se ubicó en 61.07 dólares por barril, un descenso de 0.21%, o 13 centavos.

"Los operadores vuelven a centrarse en un posible exceso de oferta en el mercado petrolero mundial que se avecina, a menos que Estados Unidos y la Unión Eropea acuerden aranceles más severos para los países que compran crudo ruso", dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de Operaciones de BOK Financial.

Irak, el segundo mayor productor de la OPEP, ha aumentado sus exportaciones de petróleo en virtud de un acuerdo OPEP+, informó la comercializadora estatal de petróleo SOMO.

También prevé que las exportaciones de septiembre oscilen entre 3.4 y 3.45 millones de barriles diarios.

La capacidad de producción de crudo de Kuwait se sitúa en 3.2 millones de barriles diarios (bpd), según el ministro del Petróleo, Tariq Al-Roumi, en una entrevista con el periódico local Al Qabas, la estimación más alta en más de 10 años.

Mayor tensión

Mientras, la tensión aumentó en Oriente Medio debido al reconocimiento de un Estado palestino por parte de varias naciones occidentales, así como en Europa del Este, después de que Estonia afirmara que aviones de combate rusos habían entrado en su espacio aéreo sin permiso el viernes. Sin embargo, ninguno de estos acontecimientos provocó una interrupción inmediata del suministro de petróleo.

El Brent y el WTI bajaron más de 1% el viernes, lo que supone un leve retroceso con respecto a la semana pasada, ya que la preocupación por la gran oferta y el descenso de la demanda pesaron en el ánimo.