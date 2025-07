Peso retrocede un 0.30% tras amenaza arancelaria de Donald Trump

El peso mexicano se depreciaba la tarde de este domingo en sus negociaciones en el exterior, después de que el presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 30% a las importaciones procedentes de México y la Unión Europea a partir del 1 de agosto.

La moneda mexicana cotizaba en 18.6790 por dólar, con una pérdida de un 0.30% frente a las 18.6240 unidades del precio de referencia de LSEG del viernes.

Contexto: Trump intensifica la guerra comercial

El presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer un arancel del 30% a las importaciones procedentes de México y la Unión Europea a partir del 1 de agosto, después de semanas de negociaciones con los principales socios comerciales de Estados Unidos no llegaron a un acuerdo comercial global.

En una escalada de la guerra comercial de Trump, los nuevos aranceles fueron anunciados en cartas separadas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicadas el sábado en Truth Social.

Tanto la UE como México, ambos entre los mayores socios comerciales de Estados Unidos, respondieron calificando los aranceles de injustos y perturbadores, al tiempo que se comprometían a seguir negociando con Estados Unidos un acuerdo comercial más amplio antes de la fecha límite de agosto.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se mostró segura de que se podrá llegar a un acuerdo. "Siempre he dicho que en esos casos lo que hay que tener es cabeza fría para afrontar cualquier problema", dijo Sheinbaum en un evento en el estado mexicano de Sonora.

"Además tenemos claro qué podemos trabajar con el gobierno de Estados Unidos y tenemos claro qué no; y hay algo que no se negocia nunca y es la soberanía de nuestro país", dijo.

Trump ha enviado cartas similares a otros 23 socios comerciales de Estados Unidos esta semana, incluidos Canadá, Japón y Brasil, estableciendo tasas arancelarias generales que van desde el 20% hasta el 50%, así como un arancel del 50% sobre el cobre.

El presidente de Estados Unidos dijo que la tasa arancelaria del 30% era "independiente de todos los aranceles sectoriales", lo que significa que los gravámenes del 50% sobre las importaciones de acero y aluminio y un arancel del 25% sobre las importaciones de automóviles se mantendrían en esos niveles.

El plazo del 1 de agosto da tiempo a los países a los que se dirigen las cartas de Trump para negociar un acuerdo comercial que podría reducir los niveles arancelarios con los que ha amenazado.

La serie de cartas muestra que Trump ha vuelto a la agresiva postura comercial que adoptó a principios de abril, cuando anunció un paquete de aranceles recíprocos contra socios comerciales que hicieron caer los mercados antes de que la Casa Blanca retrasara su aplicación.

"Trato injusto"

Pero con el mercado de valores alcanzando máximos históricos en las últimas semanas y una economía alcista, Trump no muestra signos de frenar su guerra comercial.

Trump prometió aprovechar la pausa de 90 días en abril para cerrar decenas de nuevos acuerdos comerciales con socios comerciales, pero solo ha conseguido acuerdos marco con Reino Unido, China y Vietnam.

La carta de Trump a la UE incluía la exigencia de que Europa elimine sus propios aranceles. "La Unión Europea permitirá un acceso completo y abierto al mercado de Estados Unidos, sin que se nos cobre ningún arancel, en un intento de reducir el gran déficit comercial", escribió Trump.

Von der Leyen dijo que los aranceles del 30% "interrumpirían las cadenas de suministro transatlánticas esenciales, en detrimento de las empresas, los consumidores y los pacientes a ambos lados del Atlántico".

También dijo que mientras la UE seguirá trabajando para lograr un acuerdo comercial, "tomarán todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de la UE, incluida la adopción de contramedidas proporcionadas si es necesario".

La Secretaría de Economía de México dijo el sábado que fue informada de que Estados Unidos enviaría una carta durante una reunión bilateral el viernes con funcionarios estadounidenses.

"Mencionamos en la mesa redonda que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo", dijo el comunicado del ministerio.

México recibe aranceles más bajos que Canadá

El nivel arancelario propuesto para México es inferior a la tasa del 35% de Canadá, y ambas cartas citan los flujos de fentanilo a pesar de que los datos del gobierno muestran que la cantidad de la droga incautada en la frontera mexicana fue significativamente mayor que en la frontera canadiense.

"México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, PERO, lo que México ha hecho no es suficiente. México todavía no ha detenido a los cárteles que están tratando de convertir a toda América del Norte en un patio de recreo del narcotráfico", escribió Trump.

China es la principal fuente de los productos químicos utilizados para fabricar fentanilo. Según la Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, solo el 0,2% de todo el fentanilo incautado en Estados Unidos procede de la frontera canadiense, mientras que la gran mayoría se origina en la frontera sur.

México envía más del 80% del total de sus bienes exportados a Estados Unidos y el libre comercio con su vecino del norte llevó a México a superar a China como primer socio comercial de Estados Unidos en 2023.

En un principio, la UE esperaba alcanzar un acuerdo comercial global, pero más recientemente ha reducido sus ambiciones y se ha decantado por un acuerdo marco más amplio, similar al negociado por Reino Unido, que deja detalles clave por negociar.

El bloque de 27 países está sometido a presiones contradictorias, ya que Alemania ha pedido un acuerdo rápido para salvaguardar su industria, mientras que otros miembros de la UE, como Francia, han dicho que los negociadores de la UE no deben ceder a un acuerdo unilateral en los términos de Estados Unidos.

Bernd Lange, jefe de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, dijo que Bruselas debería promulgar contramedidas tan pronto como el lunes. "Es una bofetada a las negociaciones. Esta no es forma de tratar con un socio comercial clave", dijo Lange a Reuters.

Jacob Funk Kirkegaard, miembro del grupo de expertos Bruegel, con sede en Bruselas, dijo que la carta de Trump aumentaba el riesgo de represalias por parte de la UE similares a las que se produjeron entre Estados Unidos y China, que sacudieron los mercados financieros.

"Los aranceles estadounidenses y chinos subieron juntos y volvieron a bajar. No bajaron del todo, pero bajaron juntos", dijo.

La cascada de órdenes arancelarias de Trump desde que regresó a la Casa Blanca ha empezado a generar decenas de miles de millones de dólares al mes en nuevos ingresos para el Gobierno estadounidense. Los ingresos por aranceles estadounidenses se dispararon por encima de los 100,000 millones de dólares en el año fiscal federal hasta junio, según datos del Tesoro de Estados Unidos del viernes.

Los aranceles también han tensado las relaciones de seguridad con algunos de los socios más cercanos de Estados Unidos.

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dijo la semana pasada que Japón necesitaba desligarse de la dependencia de Estados Unidos en áreas clave. La lucha por los aranceles también ha llevado a Canadá y a algunos aliados europeos a reexaminar su dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad, y algunos de ellos están pensando en adquirir sistemas de armamento no estadounidenses.