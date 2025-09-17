Peso mexicano se aprecia tras recorte de tasas de la Fed: ¿A cuánto cotiza?

El peso mexicano se aprecia frente al dólar al medio día de este miércoles, y se encamina a ligar ocho sesiones de ganancia y se ubica en su nivel más fuerte desde julio de 2024, luego del feriado por la Independencia de México.

La moneda mexicana cotizaba en 18.2653 pesos por dólar, una apreciación de 0.52% o 9.51 centavos de dólar, respecto al cierre del lunes del Banco de México (Banxico). La divisa tiene su mejor nivel desde el 23 julio de 2024, cuando se ubicó en 18.1690 unidades

Además, el peso podría llegar a ocho jornadas con avances frente al dólar, acumulando una apreciación de 2.53 por ciento.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al billete verde con una canasta de seis monedas, registra un descenso 0.20% a 96.44 puntos.

“La Reserva Federal recortó en 25 puntos base su tasa de interés tal como se esperaba, sin embargo, de acuerdo con el diagrama de puntos ahora estiman hacer dos recortes más en lo que resta del 2025, esto implica una política monetaria más acomodaticia de lo que estaba anteriormente con esto, el dólar sigue debilitándose y en México, el peso, sigue apreciándose, alcanzando niveles cercanos a los 18.22 pesos por dólar”, comentó Gabriela Siller, directora de análisis financiero en Banco Base.